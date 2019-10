La FEDIL vient de mettre en ligne son «Cybersecurity Assessment Online Tool». Il s'agit d'un programme entièrement gratuit offrant aux entreprises des informations sur le niveau de vulnérabilité face aux attaques venues du web.

Un outil pour évaluer la sécurité des données

La FEDIL vient de mettre en ligne son «Cybersecurity Assessment Online Tool». Il s'agit d'un programme entièrement gratuit offrant aux entreprises des informations sur le niveau de vulnérabilité face aux attaques venues du web.

(ER) - La digitalisation de plus en plus poussée a pour conséquence qu'une énorme quantité de données doit être stockée dans des environnements sécurisés. Au fil des années, les entreprises ont mis en œuvre de nombreux moyens pour tenter de protéger leur environnement digital. Malheureusement, le nombre de cyberattaques est à la hausse et les techniques utilisées par les pirates informatiques sont de plus en plus complexes.

«Aujourd'hui, aucune industrie n'est épargnée par la cybercriminalité», estime d'ailleurs Jean-Louis Schiltz, vice-président de la FEDIL. Aussi, afin de sensibiliser les entreprises à renforcer la protection de leurs données, la Fédération des industriels luxembourgeois a développé le «Cybersecurity Assessment Online». Il s'agit d'un outil entièrement gratuit qui doit permettre aux sociétés d'évaluer leur niveau de sécurité et le cas échéant, améliorer ou apporter des modifications au système.

Évaluation et évolution

Concrètement, la FEDIL, en collaboration avec EY Luxembourg, a établi 50 règles de «cyberhygiène». Ces différents indicateurs de sécurité doivent fournir aux entreprises un état des lieux de leurs forces et faiblesses. Présentés sur une échelle allant de 1 à 5, les résultats pourront être comparés avec d'autres sociétés.

Autre particularité de l'outil: le test peut être réalisé autant de fois que l'entreprise le souhaite. De fait, il est possible de suivre l'évolution de son propre environnement de cybersécurité après la mise en place de nouveaux systèmes de protection.

Aujourd'hui, à l'instar d'autres domaines comme le secteur spatial, la cybersécurité apparaît comme un facteur d'attractivité économique du Luxembourg. Xavier Bettel (DP) l'a rappelé lors de sa déclaration de politique générale, le 8 octobre dernier.

Le Premier ministre s'est prononcé pour le «renforcement de l'infrastructure digitale» mais aussi en faveur du «soutien aux entreprises pour intégrer les technologies innovantes digitales» et la «création d'un environnement légal et financier favorable à l'économie des données».

Ce secteur d'activité s'est principalement développé depuis 2014. A l'heure actuelle, plus de 900 travailleurs sont actifs au sein des 74 sociétés qui se consacrent entièrement à la cybersécurité dans le pays.



Cette initiative «Cybersecurity Assessment Online Tool» s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la semaine luxembourgeoise de la Cybersécurité programmée jusqu'au 25 octobre 2019. L'événement a débuté lundi avec la présentation de la nouvelle carte des acteurs du secteur.

Photo: Steve Eastwood