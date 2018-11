La Commission de surveillance du secteur financier a lancé jeudi matin le comparateur de frais bancaires. Cinq banques y participent.

Un outil pour comparer les frais bancaires

Quelle est la banque la moins chère? Lancé jeudi à minuit par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), www.frais-compte-paiement.lu ne le dit pas.

Le comparateur de frais bancaires, pour les comptes de paiement, recense les tarifs de base sur dix postes pour cinq banques de la place qui répondent à un certain nombre de critères. Pas plus.

Surtout qu'en réalité, la très grande majorité des banques proposent des offres – des packages – dans lesquelles elles sont plus avantageuses que leurs concurrentes sur certains postes et moins que d'autres. Comme chez les opérateurs de télécoms, cela permet à chacun de conserver ses petits secrets de fabrique.

La Banque et Caisse d'épargne de l'Etat, la Banque internationale à Luxembourg, la Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas et Post Luxembourg, dans l'ordre de présentation du tableau qui reprend leurs réponses, «disposent d’au moins 25 agences au Luxembourg et tiennent au moins 2,5 pour cent des dépôts garantis». Mais l'exercice sera aussi ouvert aux établissements bancaires qui en feraient la demande à la CSSF. Quatre postes identiques... et gratuits

Que disent les 23 lignes du tableau, publié en trois langues (français, allemand, anglais)?

La gratuité est aussi de mise pour les envois d'extraits de compte en papier pour trois banques (BCEE, Raiffeisen et Post) tandis que BIL et BGN BNP Paribas facturent le timbre. La situation est relativement homogène pour les retraits de cash dans un distributeur d'une autre banque, une opération par mois gratuite et 1,50 euro ou 2 euros par opération ensuite. Sauf Post et Raiffeisen dans le cadre de leur collaboration sur les services bancaires et de BGL BNP Paribas qui prend 3 euros par retrait dans une autre banque.

Le découvert du simple au double

Les frais de découvert vont de zéro (pour la Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas et Post Luxembourg) à 1 % (au moins 75 euros) pour l'ouverture d'un crédit chez BIL et 50 euros jusqu'à 10.000 euros puis 0,5 % (au moins 250 euros) à la Spuerkeess. Les intérêts sur ce même découvert peuvent aller facilement du simple au double mais il faut sortir sa calculette.

Imaginons un découvert bancaire de 5.000 euros. Il serait facturé 200 euros (Raiffeisen), 262,5 euros (Post), 357,50 euros (BCEE), 370 euros (BIL), 402 euros (BGL BNP Paribas) ou 450 euros (Raiffeisen) si le découvert est lié à une carte bancaire. Sauf que la comparaison est impossible: la Spuerkeess indique un taux ajustable annuel et fait varier ce taux selon que le découvert est inférieur ou supérieur à 10.000 euros, la Raiffeisen est peut-être la moins chère sur ce cas mais le taux pratiqué est associé avec une assurance dont le coût n'est pas défini dans la grille; la BGL BNP Paribas, qui a un taux élevé par rapport aux autres prend elle le soin de préciser entre parenthèses qu'il est «négociable».

La carte de crédit Visa Classic est fixée à autant de prix qu'il y a de banques, de 12 euros à la Spuerkeess à 18 euros chez Raiffeisen (où il est possible de la payer en «points OPERA»; la Mastercard Blue est à 12 euros dans les deux banques qui la proposent (BCEE et Raiffeisen), la Mastercard Gold à 55 euros (BIL) ou 60 euros (BGL BNP Paribas) et la Visa Gold coûte 40 euros par an chez Post, seule à la proposer.

Virement, des gestes pour les plus âgés

La carte de débit est fournie gratuitement chez BCEE mais coûte de 15 euros chez Raiffeisen à 17 euros chez BGL BNP Paribas et Post en a trois, de 18 euros tous les quatre ans (Easy Visa) à 13 euros par an (Postchèque).

Enfin, le poste 10 sur les virements n'offre aucun point de comparaison directe entre les banques. Si Post semble moins chère que ses concurrentes, celles-ci ont toutes une politique spéciale pour les personnes les plus âgées. Pas de supplément pour les plus de 75 ans chez BCEE, gratuité ou remise pour les plus de 63 ans chez Raiffeisen et gratuité pour les plus de 65 ans chez BGL BNP Paribas.

La grille mise en ligne hier avec toutes les précautions d'usage sera actualisée tous les mois, normalement le premier jour, précise la CSSF, qui invite ceux qui auraient des tarifs différents à le lui signaler à frais-signalement@cssf.lu.

Du comparateur au simulateur Dans une première prise de position, mardi, l'Union luxembourgeoise des consommateurs émet deux suggestions à cette première version du site proposé par la CSSF pour se mettre en règle avec la directive européenne: d'y intégrer les frais liés au changement de banque; et de transformer ce comparateur en un simulateur après que le client a rempli une fiche descriptive. L'idée pourrait être intéressante pour la CSSF ou même pour un hackathon à la Luxembourg House of FinTech (LHOFT). Au lieu de prendre cette volonté de transparence par les banques, l'idée pourrait être de la prendre par le point de vue du consommateur. Le consommateur entrerait dans le simulateur en précisant son âge et les différents besoins qu'il estime sur les dix postes retenus pour cette première version du site. Avec une fonction «rechercher», il obtiendrait l'offre ou les offres qui lui correspondent le mieux et une estimation du coût de ses frais bancaires. De l'autre côté, les codeurs devraient «entrer» tous les tarifs inclus dans les prospectus des banques. Ils font parfois jusqu'à 30 pages et des dizaines de détails, d'exceptions et de clauses. Mais pour le coup, l'objectif poursuivi par l'Union européenne, favoriser un marché européen de la banque de détail, aurait plus de chance d'être atteint. C'est seulement beaucoup plus compliqué à mettre en place.

