A la suite des augmentations décidées par le gouvernement des accises sur les carburants et le tabac, la France vient de limiter l'achat des frontaliers ou touristes français à une cartouche de cigarettes. Quel sera l'impact sur un secteur qui génère chaque année, tous produits confondus, près de trois milliards de revenus fiscaux?

Économie 4 min.

Un nouveau coup porté au tourisme à la pompe?

A la suite des augmentations décidées par le gouvernement des accises sur les carburants et le tabac, la France vient de limiter l'achat des frontaliers ou touristes français à une cartouche de cigarettes. Quel sera l'impact sur un secteur qui génère chaque année, tous produits confondus, près de trois milliards de revenus fiscaux?

(DH) - A la suite des augmentations des accises sur les produits pétroliers et le tabac pour répondre aux objectifs climatiques et de santé du gouvernement luxembourgeois, l'Assemblée nationale française a voté, ce mercredi, la réduction de certains achats de cigarettes et de tabac dans les pays voisins. Les consommateurs ne pourraient désormais ramener en France qu'une seule cartouche contre quatre auparavant. Une décision contestée par l'administration des Douanes et Accises.

Si manque à gagner il y a, il serait difficilement quantifiable à ce jour. Pour rappel, ce sont 106.000 Français qui passent habituellement la frontière chaque jour alors que l'industrie du tabac a rapporté près de 775 millions d'euros (dont 170 millions de TVA) en 2019, selon le ministère de l'Environnement, sur les près de trois milliards d'euros que rapporte à l'Etat le tourisme à la pompe.

Côté français, la décision de limiter l'achat de tabac à l'étranger répond à «un objectif de santé publique et de soutien aux buralistes», selon les propos du ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. Mais le tabac demeure aussi une manne financière non négligeable pour le gouvernement français. Une manne estimée par certains députés, qui se sont exprimés mercredi, entre 250 et 300 millions d'euros de rentrées au titre de la fiscalité du tabac au mois de mars et avril. Soit près de trois milliards d'euros sur l'année.

Les taxes freineraient le tourisme à la pompe Les ventes de gazole au Luxembourg ont baissé pour la première fois, comme l'a annoncé le Groupement pétrolier luxembourgeois (GPL), jeudi. Un manque à gagner de 35,5 millions d'euros pour l'État depuis le 1er mai et la hausse des accises voulue par le gouvernement.

Pour ce qui est de l'objectif de santé publique, il est utile de rappeler que le ministère français de la Santé estime à 100 milliards d'euros par an le coût des conséquences de la consommation du tabac, supportées par la sécurité sociale, les entreprises et l'Etat.

Du côté des buralistes lorrains, la consommation a effectivement varié en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des frontières, sans que les chiffres officiels ne soient encore communiqués. Mais c'est un fait, après le 15 juin et l'ouverture généralisée des frontières, les stations-service du pays ont été reprises d'assaut comme en ont témoigné les files d'attente aux pompes et aux caisses. Pour rappel, 234 stations-service maillent le pays et plus de 60% de ces installations sont implantées à proximité des frontières.

Image singulière du 15 juin dans une station-service de Dudelange. Photo: Lex Kleren

Au niveau des prix, et malgré la hausse de ce début d'année, les tarifs pratiqués au Grand-Duché demeurent toujours nettement plus attractifs. Les cartouches de 20 cigarettes les moins chères se vendent en moyenne 43 euros alors qu'en France le prix est plus de deux fois supérieur. Une tendance qui n'est pas près d'épouser une courbe descendante puisqu'une nouvelle augmentation de 40 centimes est annoncée pour le mois de novembre.

Pour mémoire, depuis l'arrivée d’Emmanuel Macron à l'Elysée, le prix annuel moyen du paquet de Marlboro est ainsi passé de 7,05 euros en 2017 à 7,88 euros en 2018, et devrait atteindre 9,96 euros en 2020. Mais la hausse accélérée de la cigarette la plus populaire de France n'est pas nouvelle, comme le montrent les chiffres de la Direction générale des douanes et des droits indirects.

Avant mercredi, la limite pour les frontaliers français était fixée à 800 cigarettes (quatre cartouches), 400 cigarillos, 200 cigares et 1 kg de tabac par personne majeure - et non par véhicule -, la restriction adoptée mercredi est sévère. En cas d'infraction, les amendes douanières se montent de un à trois fois le prix des cartouches achetées en France, à cela s'ajoutent des poursuites fiscales. Les cigarettes saisies sont ensuite détruites.

Interrogé par Le Quotidien, Alain Bellot, le directeur de l'administration des Douanes et Accises, a indiqué que «cette limitation est illégale au regard des textes européens». Selon une directive de 2008, la limitation ne peut être inférieure à celle actuellement appliquée.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.