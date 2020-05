Oubliés des premières mesures de soutien, les travailleurs indépendants vont bénéficier d'une nouvelle aide du gouvernement. Son montant variable étant fixé en fonction de la tranche de revenu du bénéficiaire.

Un (nouveau) coup de pouce aux indépendants

Patrick JACQUEMOT Oubliés des premières mesures de soutien, les travailleurs indépendants vont bénéficier d'une nouvelle aide du gouvernement. Son montant variable étant fixé en fonction de la tranche de revenu du bénéficiaire.

Payable une seule fois seulement, non remboursable et pouvant s'élever à 3.000, 3.500 et 4.000 euros. Voilà les grandes lignes du dispositif, validé ce mercredi en conseil de gouvernement, pour venir en aide aux indépendants basés au Luxembourg. De quoi soutenir ces "non-salariés" en activité et dont la crise est venue étouffer la capacité à percevoir une rémunération. Artisans, commerçants, freelance, ils avaient déjà pu bénéficier en avril d'une première aide unique de 2.500€.

Décidée tardivement, alors que l'Etat avait déjà desserré les cordons de la bourse pour des milliers d'entreprises et salariés, ce premier fonds d'urgence a déjà été versé à 1.230 personnes. «Soit un soutien équivalent à 3,07 millions d'euros, rappelle Lex Delles (DP).

Un soutien financier aussi pour les indépendants Des aides pour les uns, des soutiens pour les autres mais les milliers de salariés sous statut d'indépendant au Luxembourg semblaient écartés du plan de stabilisation. Ce mercredi le gouvernement leur promet 2.500 euros d'indemnité.

Pour ce dernier, ministre des Classes moyennes, comme pour Franz Fayot (Economie - LSAP), il est visiblement temps d'en finir avec cette polémique entourant le sort que comptait réserver le gouvernement à ces indépendants. Le ministre socialiste du Travail, Dan Kersch, ayant eu la dent dure sur cette catégorie qu'il estimait «avoir les épaules suffisamment larges » pour ne pas faire l'objet d'un coup de pouce public. Dure à entendre pour des professions ne pouvant prétendre au chômage partiel.

Voilà donc des euros qui devraient atténuer les maux nés de cette controverse. Particulièrement auprès des courtiers et agents d’assurances (exclus du champ d’application de la première aide) et qui, maintenant, pourront demander à bénéficier de cette rescousse.

Sortez les calculettes Si le premier soutien dédié aux indépendants aura coûté de l'ordre de 3,07 millions d'euros, la Direction générale des classes moyennes tient à faire savoir qu'elle a déjà versé au total 31,87 millions d’euros aux très petites entreprises et aux indépendants en deux mois.

De plus, dans le cadre de l’indemnité immédiate non remboursable à hauteur de 5.000 euros et à destination des très petites entreprises, environ 5.770 demandeurs ont vu leur dossier validé. Ce qui équivaut à un versement de 28,8 millions d'euros. Par ailleurs, 395 cas ont pu être acceptés dans le cadre de l’avance récupérable votée dans la loi du 3 avril 2020. Une mesure qui a déjà coûté plus de 25 millions d’euros à l'Etat.



Pour ce soutien de mai, le gouvernement a souhaité concéder un montant variable, en fonction de la tranche de revenu cotisable. D'où les trois niveaux de versement annoncés. «Ce qui garantit un soutien ciblé et équitable», complète Lex Delles. De plus, l’aide pourra être octroyée indépendamment du nombre de salariés employés par l’indépendant, une nouveauté là encore.



Dès le mardi 12 mai, les demandes pourront être faites via le formulaire en ligne sur Guichet.lu. La seule limitation étant pour le sollicitant de ne pas avoir perçu plus de 2,5 fois le montant du revenu social minimum ces derniers mois.

