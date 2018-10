Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est en négociations pour racheter «de 40 à 49%» des parts de Matthieu Pigasse, l'un des actionnaires majoritaires du Monde aux côtés de Xavier Niel.

Économie 2 min.

Un milliardaire tchèque s'implante dans Le Monde

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est en négociations pour racheter «de 40 à 49%» des parts de Matthieu Pigasse, l'un des actionnaires majoritaires du Monde aux côtés de Xavier Niel.

(AFP) - Le groupe LNEI, qui rassemble les participations du banquier Matthieu Pigasse dans les médias, a annoncé mercredi négocier une «alliance stratégique» avec le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Czech Media Invest, lequel a déjà racheté l'hebdomadaire Marianne et s'apprête à avaler une série de magazines, dont Elle.

Cette alliance, si elle aboutit, «s'accompagnera d'une prise de participation minoritaire de Czech Media Invest dans la société Le Nouveau Monde», qui détient les parts du banquier d'affaires dans le quotidien le Monde, a précisé LNEI dans un communiqué.

Une telle transaction permettrait à Daniel Kretinsky, magnat tchèque qui a fait fortune dans l'énergie via le groupe EPH, et qui s'est diversifié dans les médias, de mettre indirectement un pied dans le capital du Monde.

Matthieu Pigasse, à travers sa filiale «Le nouveau Monde», contrôle à parité avec Xavier Niel, le fondateur de Free, et d'autres investisseurs dont le groupe espagnol de presse Prisa, la société «Le Monde Libre», laquelle détient à son tour 75% du capital de la Société éditrice du Monde.



Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a déjà racheté le newsmagazine Marianne, et est en passe de boucler l'acquisition des magazines de Lagardère. Czech Media Invest

C'est cette dernière qui publie le quotidien éponyme et les autres publications du groupe Le Monde, comme Télérama, Courrier International et Le Monde Diplomatique.

D'après des informations du Monde, confirmées au quotidien par M. Pigasse, ce dernier veut céder à CMI «entre 40 et 49%» de sa filiale «Le Nouveau Monde».

Le journal écrit que son coactionnaire recherchait depuis quelques mois un investisseur «pour l'épauler financièrement», mais qu'il a bien l'intention de garder le contrôle de LNEI et du Nouveau Monde, et restera cogérant du quotidien du même nom.

Cette modification potentielle de l'actionnariat du journal a aussitôt soulevé des inquiétudes en interne.

Par ailleurs, dans un communiqué publié sur le site du journal, le «pôle d'indépendance», qui regroupe les sociétés de rédacteurs, salariés, lecteurs et fondateurs du Monde, et qui détient les 25% restants de sa société éditrice, a relevé «la brutalité de cette annonce».

Le «pôle d'indépendance» a en outre demandé à être reçu «rapidement» par M. Niel et Pigasse, et par M. Kretinsky «ou son représentant en France», afin d'«éclaircir ses intentions et obtenir de sa part les garanties indispensables du respect des valeurs et règles d'indépendance qui régissent l'ensemble des titres du groupe Le Monde».

Les Nouvelles Éditions Indépendantes (LNEI) regroupent les participations personnelles de Matthieu Pigasse, patron de la banque Lazard en France, dans les médias, dont les Inrocks, Radio Nova, le festival Rock en Seine, L'Obs, Le Monde, et Mediawan (production audiovisuelle).

En France, Czech Media Invest (CMI) a racheté en juillet l'hebdomadaire Marianne, et est sur le point de boucler des négociations exclusives avec le groupe Lagardère en vue de lui racheter un ensemble de magazines dont font partie des titres comme Elle, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris ou Public.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.