Conséquence de la pandémie et de la forte demande aux Etats-Unis et en Chine, la crise actuelle des matières premières pourrait ne pas s'estomper avant plusieurs mois, à en croire la Chambre des métiers. Avec d'importantes conséquences sur l'ensemble des acteurs du pays.

Un manque de matériaux attendu «jusqu'en fin d'année»

«Pour l'heure, il est impossible de prédire si la hausse des prix des matériaux de construction constitue un phénomène à court terme ou à long terme». Pour Henri Kox (Déi Gréng), ministre du Logement, les conséquences concrètes de la pandémie dans le secteur de la construction relèvent encore de la boule de cristal, alors même que les conséquences concrètes se font déjà ressentir au Luxembourg.

Faute d'approvisionnement suffisant en acier, bois ou éléments en polypropylène utilisés pour la tuyauterie - et de possibilité de réassort -, les acteurs de la construction se retrouvent contraints de reporter de plus en plus de chantiers, quand ils ne sont pas obligés d'avoir recours au chômage partiel. Et ce, alors même que les carnets de commande sont pleins. Interrogé sur les solutions envisagées pour affronter cet effet collatéral de la pandémie, le locataire du ministère de la place de l'Europe se montre clair.

«La réalisation de chantiers repose sur des contrats de droit privé entre deux acteurs et pour lesquels le gouvernement ne peut pas intervenir», indique Henri Kox. Autrement dit, l'Etat n'aidera pas directement les particuliers confrontés à un retard ou un abandon temporaire du fait de cette crise. Une situation qui serait amené à «durer un peu», estime Max Urbany, conseiller économique auprès de la Chambre des métiers, qui estime la pénurie de matériaux devrait «probablement durer jusqu'à la fin de l'année».

Ce qui devrait avoir d'importantes conséquences, tant du côté des entreprises que des particuliers. «Pour les contrats signés sur le marché privé, ce sont les entreprises qui vont devoir trouver un terrain d'entente, alors que le risque de voir les prix augmenter pour les prochains contrats est grand», précise le spécialiste de l'organisation patronale. En ce qui concerne les marchés publics, les risques ne portent pas tant sur les coûts que sur de probables dépassements des délais prévus de livraison.

Dans une autre réponse parlementaire publiée jeudi, Franz Fayot (LSAP) et François Bausch (Déi Gréng) indiquent une liste d'une dizaine de sites potentiellement concernés, allant du futur centre pénitentiaire d'Uerschterhaff en passant par l'école internationale Anne Beffort à Mersch ou le bâtiment Jean-Monnet 2 de la Commission européenne. Des bâtiments dont «différentes parties ou fonctions ne pourraient donc pas être occupées par les utilisateurs finaux aux moments prévus».

Un situation particulièrement compliquée «pour tous les projets scolaires dont les dates de rentrée sont fixes» ou pour les utilisateurs «qui se voient confrontés à une expiration de leur contrat de location actuel», précisent les ministres de l'Economie et des Travaux publics. A noter que les chantiers des Ponts-et-Chaussées ne devraient être que peu impactés car n'utilisant qu'«un nombre plus restreint de matériaux et de produits» que dans le secteur de la construction.

Dès lundi, Fédération des artisans et Groupement des entrepreneurs ont rendez-vous avec François Bausch afin de «discuter des moyens envisageables à mettre en oeuvre pour atténuer les conséquences de la situation actuelle». Si la question des modalités du chômage partiel ne devrait pas poser de problème, celles des pénalités en cas de retards pourrait être plus ardue à résoudre, car prévues dans la loi, tout comme celle du paiement des avances par les entreprises.

