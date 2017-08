Josy Juckem, l'ancien propriétaire de la "Maison Josy Juckem" à Strassen est mort. L'entrepreneur luxembourgeois est décédé à l'âge de 92 ans.



La "Maison Josy Juckem" a été fondée en 1929 par Pierre Juckem, le père de Josy Juckem. Depuis 1947, Josy Juckem travaillait activement aux côtés de son père jusqu'à finalement reprendre l'entreprise.



Dans les années 50, la maison a connu un essor considérable grâce à la commercialisation de machines à café et de lave-vaisselle mais également grâce à la torréfaction maison de café: "Café Juca". La société "Josy Juckem S.à.r.l" fut créée en 1988 pour mieux s'adapter aux souhaits des clients et devenir une société qui aujourd'hui vend des cuisines professionnelles. Elle se différencie de "Jucalux", qui elle propose des petits appareils de pâtisserie et ustensiles.



En commençant dans la rue de Strasbourg à Luxembourg Gare en 1962, il déménagea dans la rue de l'industrie à Strassen en 1991. Aujourd'hui, un autre établissement (Maison Santos) a été implanté dans la Groussgaass.



Josy Juckem s'était retiré de l'entreprise il y a 10 ans et a vendu ses parts. Les actuels partenaires et propriétaires sont Thomas Franck, Romain Houtsch et Tommy Houtsch. En ce moment, l'entreprise "Josy Juckem" occupe 55 employés et "Jucalux" 6.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.