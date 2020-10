Lundi, le ministre des Finances a présenté aux membres de la Commission des finances et du contrôle budgétaire l'évolution des finances publiques jusqu'à la fin du mois d'août.

Économie 3 min.

Un déficit public de 2,9 milliards d'euros

Lundi, le ministre des Finances a présenté aux membres de la Commission des finances et du contrôle budgétaire l'évolution des finances publiques jusqu'à la fin du mois d'août.

(ASdN avec Michèle Gantenbein) - La crise sanitaire fait peser un lourd fardeau sur les finances publiques. Selon les chiffres présentés ce lundi par le ministre des Finances Pierres Gramegna (DP), le déficit atteint 2,9 milliards d'euros au 31 août 2020. Par rapport à la même période de l'année dernière, les dépenses ont donc augmenté de 17,7% tandis que les recettes ont diminué de 9,6%. Au total le déficit dans le trésor public s'élève donc à près de quatre milliards d'euros.

«L'État s'est montré trop généreux durant la crise» Les mesures d'aides prises par le gouvernement lors du confinement étaient trop larges au vu de l'état actuel des finances publiques. C'est en tout cas l'avis exprimé ce vendredi par l'ancien directeur du Trésor, Georges Heinrich.

Un mal pour un bien. En effet, en ces temps de crise sanitaire, les dépenses supplémentaires sont dues aux mesures prises par l'État pour soutenir l'économie, notamment via le chômage partiel. Selon Diane Adehm (CSV), présidente de la commission du contrôle budgétaire, celui-ci a coûté jusqu'à présent à l'État environ 800 millions d'euros.

Si les caisses de l'Etat se vident, elles mettent par ailleurs du temps à se remplir. La raison: le gouvernement a accordé un délai de paiement aux entreprises. Des recettes qui manquent donc à présent, bien qu'elles seront dues à une date ultérieure.

Le secteur financier s'est en revanche révélé être un facteur de stabilisation. Les recettes fiscales ont en effet légèrement augmenté, révèle ce lundi le député européen André Bauler. En outre, l'État n'a jamais eu de problèmes de liquidités. Il comptabilise ainsi quelque 2,1 milliards d'euros de liquidités. Fin septembre, le gouvernement luxembourgeois a également emprunté 1,5 milliard d'euros sur le marché des capitaux via des obligations.

Quant à la balance des comptes pour 2019, elle se solde par un déficit de 128,8 millions d'euros au lieu de 815,3 millions d'euros, a annoncé Pierre Gramegna lundi. La raison de ce déficit plus faible est la hausse des recettes fiscales, qui ont été supérieures de près de 5% aux prévisions.

Le Statec prévoit un déficit inédit pour 2020 Le marché du travail et les finances publiques vont être sérieusement impactés par les conséquences économiques de la pandémie de covid-19 annonce ce jeudi l'institut de statistiques. Ce dernier s'attend d'ailleurs à ce que le PIB luxembourgeois enregistre «un repli de 6%» cette année.

Toutefois, le gouvernement n'avait pas autant surestimé les dépenses. Ces dernières ne s'écartent que de 0,71% de l'estimation du budget voté. Au lieu d'un excédent de 700 millions d'euros, le gouvernement prévoit un déficit public de cinq milliards d'euros en 2020. Autrement dit, selon les règles budgétaires européennes, le gouvernement aura un excédent de 60 millions d'euros en 2019. Dans le budget voté, il avait prévu un déficit de 650 millions d'euros.

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et Pierre Gramegna devraient annoncer clairement cette semaine les mesures que le gouvernement entend prendre pour rétablir l'équilibre du budget national. De son côté, le ministre des Finances a également annoncé des mesures fiscales mercredi afin de garantir la justice et de lutter contre les abus. L'accent sera mis sur les stock options et le Fonds d'investissement spécialisé (FIS) dans le secteur de l'immobilier.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.