Les concessionnaires interrogés se disent plutôt satisfaits de la 58ème édition de l'Autofestival qui s'est achevée ce samedi. La fréquentation des showrooms reste inférieure à avant la pandémie, mais pas le volume des ventes réalisé.

Un bilan globalement satisfaisant pour l'Autofestival

L'engouement pressenti par Olivier François s'est confirmé pendant la période de l'Autofestival du 24 janvier au 4 février. «Nous sommes globalement satisfaits de la fréquentation. Nous avons retrouvé le festival dans le sens où nous avons eu du trafic dans les showrooms», souligne le responsable marketing du garage BMW Bilia-Emond.

Automobile: un bond des ventes en Europe prévu en 2022 Les ventes d'automobiles devraient rebondir de 7,9% dans l'Union européenne en 2022, tout en restant loin de leur niveau de 2019, a indiqué mardi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Même s'il y avait moins de monde qu'avant la pandémie, Olivier François constate une hausse de fréquentation par rapport à 2021. Si les chiffres définitifs de cette 58ème édition ne seront analysés que début mars avec la fin des promotions proposées encore jusqu'à fin février par certaines marques, il note déjà quelques signaux positifs.

Le responsable marketing de BMW se réjouit notamment de la bonne fréquentation du weekend: «Nous avions cet esprit festival, des personnes un peu plus curieuses et d'autres qui prenaient des photos des véhicules dans les showrooms. L'esprit Autofestival a été ressenti et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui l'automobile a toujours beaucoup d'importance et d'intérêt au Luxembourg.» Parmi les visiteurs, la plupart étaient «dans une phase d'achat».

Les rendez-vous en digital étaient très prisés

Un constat partagé également du côté d'Autopolis. Si la fréquentation reste inférieure à l'édition 2020 (avant les restrictions sanitaires), le responsable marketing du complexe multimarques Kevin Colas met en avant un «trafic plus qualitatif avec majoritairement des personnes intéressées par l'achat d'un véhicule». Les rendez-vous d'abord par le digital y ont été confirmés pendant la période du festival, entraînant «un étalement pendant la semaine et un pic sur le weekend».

«Il faut maintenir les primes et les augmenter» Pour la « House of Automobile », les mesures de prolongation des primes électriques et hybrides ne vont pas assez loin. La confédération appelle à une revalorisation des aides.

Kevin Colas dresse ainsi un bilan positif avec des «objectifs atteints en termes de ventes» pour ce rendez-vous automobile. Selon lui, Autopolis a réalisé de nouveau un volume de ventes correspondant au chiffre d'avant-crise: «C'est rassurant et ça nous donne confiance pour la suite.»

Si les Luxembourgeois semblent être moins prêts à se tourner vers un véhicule électrique que les pays voisins selon une enquête publiée récemment par la Banque européenne d'investissement (BEI), les concessionnaires ont encore noté pendant l'Autofestival «une hausse d'intérêt pour les véhicules électrifiés, électriques ou hybrides».

