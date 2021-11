Alors que certains acheteurs pouvaient craindre de se voir privés de l'aide de l'Etat pour l'achat d'un modèle plug-in en raison de délai de livraison retardé, le ministère de l'Environnement vient d'annoncer une prolongation d'un an du dispositif. Un dispositif partiel toutefois.

Économie 3 min.

Véhicules hybrides

Un an de gagné pour certaines primes Clever Fueren

Patrick JACQUEMOT Alors que certains acheteurs pouvaient craindre de se voir privés de l'aide de l'Etat pour l'achat d'un modèle plug-in en raison de délai de livraison retardé, le ministère de l'Environnement vient d'annoncer une prolongation d'un an du dispositif. Un dispositif partiel toutefois.

Au niveau des ventes de véhicules neufs, l'année en cours pourrait s'avérer pire que 2020. Soit un total de nouvelles immatriculations sous la barre des 45.000 véhicules (du jamais-vu depuis 2003). C'est dire que la profession est inquiète actuellement. Une fébrilité d'autant plus forte que les concessions sont à la peine pour respecter les délais de livraison des modèles commandés par la clientèle. En cause : une pénurie (mondiale) en semi-composants électroniques qui pénalise l'ensemble des chaines de fabrication automobile. Sauf que, dans le cas des acheteurs luxembourgeois de véhicules hybrides rechargeables, ces retards pouvaient entraîner la perte de l'aide publique octroyée pour l'achat dudit modèle. Il n'en sera rien, au moins jusqu'au 31 décembre 2022.

Les voitures hybrides séduisent de plus en plus Un tiers des voitures neuves vendues entre juillet et septembre 2021 étaient des modèles hybrides en Europe. Depuis trois ans, leurs ventes ont été multipliées par cinq au Luxembourg.

La fédération des garagistes luxembourgeois peut donc souffler (un peu) : cette partie de ses revendications a été prise en compte. Et les acheteurs, eux, d'être rassurés : la prime Clever Fueren escomptée leur sera bien versée. Ainsi, vendredi, le ministère de l'Environnement a fait savoir que «le délai de première mise en circulation pris en compte dans le cadre du régime d’aides financières pour les voitures et camionnettes dites «plug-in», fixé au 31 décembre 2021, sera étendu de 12 mois».

Sauf que la tolérance accordée par les services de Carole Dieschbourg (Déi Gréng) ne s'appliquera que pour les véhicules commandés au plus tard le 30 septembre 2021. Et pas au-delà donc... Et l'administration de l'environnement qui gère le règlement de ces primes rappelle la règle : «Afin de garantir que seuls les véhicules dont la première immatriculation était prévue pour 2021 sont visés par cette prolongation, la date de livraison initialement prévue devra être clairement indiquée sur le contrat de vente ou, en cas de leasing, sur le contrat de location ou de leasing du véhicule».

C'est un geste bien limité auquel consent le ministère qui, depuis l'instauration des aides à l'achat de voitures ou camionnettes plug-in hybrides a déjà déboursé en primes Clever Fueren 5,1 millions d'euros en trois ans. Chiffre ne tenant pas compte de «204 demandes actuellement en cours de procédure de paiement (dossiers accordés mais dont le paiement n’a pas encore été effectué)», précise l'administration de l'environnement.

Reste que pour les professionnels de l'automobile, cette nouvelle ne constitue pas la panacée espérée. Elle qui se félicitait voici quelques jours de l'annonce des ministres de l'Energie et de l'Economie de consacrer 40 millions d'euros pour faciliter le déploiement des bornes de recharge dans le pays, aurait aimé plus.

Ainsi, la Fedamo regrette toujours que "les véhicules hybrides ne soient plus subventionnés à l'avenir, d'autant plus qu'ils étaient déjà pris en compte dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (49% de véhicules électrifiés attendus d'ici 2030)". En effet, le cœur de la politique environnementale va maintenant battre préférentiellement pour les modèles 100% électriques. Et le président de la fédération et ses membres de regretter ce choix, d'autant que les modèles hybrides constituaient bien souvent la porte d'entrée pour bien des acheteurs vers la mobilité électrique.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.