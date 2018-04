Eurostat a publié ce lundi une nouvelle étude comparant les coûts de main-d'œuvre dans les 28 États membres. Le Luxembourg occupe la troisième place après le Danemark et la Belgique.

Économie 2 min.

UE: même travail, salaire inégal

Eurostat a publié ce lundi une nouvelle étude comparant les coûts de main-d'œuvre dans les 28 États membres. Le Luxembourg occupe la troisième place après le Danemark et la Belgique.

(MB trad. SW) - Au sein de l'UE, le déséquilibre économique entre les différents États membres reste élevé: en 2017, un salarié en Bulgarie gagnait en moyenne 4,90 euros par heure, contre 37,60 euros au Luxembourg. Ainsi, le travail en Bulgarie est plus de sept fois et demi moins cher qu'au Luxembourg. Comparé au Danemark, où les coûts de main-d'œuvre sont les plus élevés dans l'UE à 42,50 euros par heure, le travail en Bulgarie est même environ dix fois moins cher.

Selon l'étude d'Eurostat, les coûts de main-d'œuvre dans ce pays d'Europe du Sud-Est sont restés les plus bas de l'UE ces dernières années, malgré une augmentation significative récemment. Les coûts de main-d'œuvre sont également remarquablement bas en Roumanie (6,30 euros), en Lituanie (8 euros), en Lettonie (8,10 euros), en Hongrie (9,10 euros) et en Pologne (9,40 euros).

Globalement, la moyenne de l'UE a augmenté de 2,3% de 2016 à 2017 à 26,80 euros de l'heure. Ce n'est qu'au Royaume-Uni et en Finlande que les coûts de main-d'œuvre ont été réduits. En Bulgarie, ils ont augmenté de 12%, au Luxembourg, de 2,5%.

Hausse des salaires: des signes de vigueur économique

Les coûts de main-d'œuvre sont constitués des salaires et traitements et des coûts tels que les cotisations sociales des employeurs. La hausse des salaires et les coûts de main-d'œuvre connexes rendent l'emploi plus coûteux.

Si les coûts de main-d'œuvre augmentent plus vite que la productivité, les entreprises ont tendance à réduire les emplois et à investir davantage, par exemple dans l'automatisation. Cependant, la hausse des salaires est également un signe d'une certaine vigueur de l'économie.

Les coûts de main-d'œuvre varient selon les domaines



Les données présentées par Eurostat sont basées sur des entreprises employant dix personnes ou plus. Il convient également de noter que les estimations de l'Office statistique européen ne prennent pas en compte les coûts de la main-d'œuvre dans les domaines de l'agriculture et de l'administration publique.

Au Luxembourg, les coûts salariaux horaires sont les plus élevés dans les services (40,60 €). Viennent ensuite l'économie commerciale (37,40 euros), l'industrie (32,50 euros) et le secteur de la construction (25,80 euros).