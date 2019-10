La compagnie aérienne slovène Adria Airways a déposé le bilan lundi. Tous les avions de la compagnie aérienne restent au sol. De quoi perturber plus encore les liaisons Sarrebruck-Berlin commercialisées par la firme luxembourgeoise.

Trou d'air pour un partenaire de Luxair

La compagnie aérienne slovène Adria Airways a déposé le bilan lundi. Tous les avions de la compagnie aérienne restent au sol. De quoi perturber plus encore les liaisons Sarrebruck-Berlin commercialisées par la firme luxembourgeoise.

(dpa/jt) - La compagnie aérienne slovène Adria Airways a déposé le bilan et cessé toute activité aérienne. L'entreprise l'a annoncé sur son site internet, lundi soir. Cette décision a été précédée de difficultés financières prolongées. Il y a une semaine, la firme avait déjà suspendu la plupart de ses vols par manque de fonds. Certains propriétaires avaient dès lors repris les avions qu'ils louaient à Adria.

Die Ankündigung auf der Website der Fluglinie. Screenshot adria.si

Le gouvernement slovène avait récemment déclaré qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les injections financières nécessaires à la survie de la compagnie. Les tentatives antérieures visant à trouver un partenaire stratégique pour sortir de cette situation financière avaient également échoué.

Luxair met ses vols vers Sarrebruck entre parenthèses Durant les prochaines 48 heures, la compagnie luxembourgeoise n'assurera pas la liaison vers Sarrebruck et Berlin pour laquelle elle utilise un avion d'Adria Airways en leasing. En cause, des problèmes financiers affectant la compagnie nationale slovène.

Adria Airways est une compagnie aérienne relativement petite détenue par un fonds d'investissement basé au Luxembourg. Elle emploie environ 500 personnes et compte, selon ses propres chiffres, 20 appareils dans sa flotte, dont trois Airbus A319 et des avions Bombardier et Saab plus petits. Elle desservait principalement des destinations en Europe occidentale et dans les Balkans.

Coopération avec Luxair

Adria Airways a assuré des vols réguliers pour le compte de Luxair sur la liaison Sarrebruck-Berlin. La semaine dernière, la compagnie luxembourgeoise avait évoqué des perturbations «isolées» sur ces navettes Sarrebruck-Berlin, alors qu'Adria Airways avait déjà suspendu temporairement ses vols.

Luxair essaye désormais de trouver une solution alternative. Lundi soir, les vols entre les deux capitales allemandes pouvaient encore être réservés sur le site de la compagnie du Grand-Duché.