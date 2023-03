Le processus de reprise des usines Liberty à Liège a franchi une nouvelle étape avec plus que trois candidats repreneurs en lice. Le syndicaliste du LCGB Robert Fornieri fait le point sur ce dossier et sur les répercussions pour le site de Dudelange.

Quel impact pour le site de Dudelange?

Trois candidats en lice pour reprendre les usines Liberty à Liège

Thomas BERTHOL Le processus de reprise des usines Liberty à Liège a franchi une nouvelle étape avec plus que trois candidats repreneurs en lice. Le syndicaliste du LCGB Robert Fornieri fait le point sur ce dossier et sur les répercussions pour le site de Dudelange.

Trois candidats retenus par les mandataires de justice belges vendredi dernier. Ils sont en lice pour reprendre les usines de Liberty Steel à Liège. Le sidérurgiste Arcelor Mittal, le groupe russe NLMK - en consortium avec l'italien Marcegaglia et... Liberty Steel, propriétaire des lieux avant de se faire évincer par la justice. «Liberty Steel est détaché de sa propre entreprise et n'a plus de pouvoir décisionnel», rappelle Robert Fornieri auprès de Virgule. La justice belge avait obtenu le placement des deux usines liégeoises en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ).

L'usine de Dudelange sera-t-elle vendue ou pas? Le patron de Liberty Steel, Sanjeev Gupta, rejette l'offre du ministère de l'Economie, mais ne fait pas de contre-offre.

Pour le secrétaire général adjoint du LCGB, Liberty serait paradoxalement toutefois le meilleur candidat pour reprendre le site de production belge: «Arcelor Mittal et NLMK ne seraient intéressés que par une reprise partielle, à savoir par deux lignes de galvanisation (ligne sur laquelle est réalisée un revêtement sur les tôles). Cela ferait des dégâts dans les effectifs en termes d'emplois. Mais Liberty s'engage à garder toute l'activité, donc tous les salariés. Avec ce groupe tout est possible...» Près de 600 salariés travaillent encore sur les deux sites liégeois. Mais seulement 500 employés sont affectés aux deux lignes de galvanisation citées selon Robert Fornieri.

Les trois candidats cités ont jusqu'à vendredi prochain pour «adapter et/ou améliorer leurs offres avant que celles qui passeront la rampe soient présentées au tribunal de l'entreprise de Liège, qui tranchera», selon l'agence Belga.

Quel impact pour le site de Dudelange?

Pour le moment, ils ne se sont pas encore prononcés quant à leurs intentions pour l'usine Liberty de Dudelange, fait savoir le syndicaliste. «Dans le cas d'une reprise de Liberty, il est clair que ce groupe souhaite rester dans un modèle avec Liège et Dudelange. Pour les autres candidats, c'est le point d'interrogation...»

En février dernier, Robert Fornieri expliquait observer de près l'évolution de la reprise de Liège, car celle-ci peut avoir des répercussions sur le site de Dudelange. L'usine luxembourgeoise est à l'arrêt depuis mars 2021.

Le site de Liberty Steel à Dudelange encore dans le flou Le LCGB a rencontré ce mardi la direction locale de Liberty Steel à Dudelange. Robert Fornieri sort de cette réunion avec un constat amer...

«Silence radio du côté de Liberty»

La situation pour les salariés de Dudelange ne s'est pas améliorée et certains préfèrent tourner la page. «On continue de voir l'effectif fondre, on est en dessous de 170 employés et le dernier directeur en date démissionne ce vendredi, il abandonne aussi le navire.»

Liberty Steel n'a toujours pas fait de contre-offre à ce stade à celles qui ont été proposées pour une reprise éventuelle du site de Dudelange, assure Robert Fornieri. «C'est silence radio du côté de Liberty et pendant ce temps les outils continuent à se détériorer.»

Il note que le groupe dit toujours miser sur une éventuelle reprise au mois de mai. Le syndicaliste estime que «toutes les solutions sont possibles pour sortir de cette situation confuse». Il ajoute: «L'essentiel est de faire fonctionner cette usine ou qu'un repreneur s'en charge et fasse de nouveau travailler les salariés parce que c'est insoutenable.»

