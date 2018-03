Après DBRS, l'agence de notation Standard and Poor’s a annoncé le maintien de la plus haute notation pour le Luxembourg, avec perspective stable.

Triple A confirmé pour le Luxembourg par Standard and Poor's

Après DBRS, l'agence de notation Standard and Poor’s a annoncé le maintien de la plus haute notation pour le Luxembourg, avec perspective stable.

L'économie luxembourgeoise est prospère et le PIB par habitant sera de l'ordre de 111.000 euros en 2018, estime l'agence de notation dans son analyse. D'après Standard and Poor's, le niveau de la croissance économique «s'établira en moyenne à 3,3% pour la période 2018 à 2021 et la progression au niveau de la consommation des ménages se poursuivra au même rythme qu’en 2017, grâce aux effets bénéfiques de la réforme fiscale et de l’indexation des salaires. S&P note également que le secteur financier reste un secteur clé, porteur de croissance économique et représentant près de 27% du PIB», explique le ministère des Finances dans un communiqué daté de ce dimanche.



Au niveau des finances publiques, l'agence souligne que le Luxembourg mène une politique budgétaire prudente, et indique que l’Administration publique enregistre des excédents budgétaires de manière récurrente. L'agence estime que ce surplus se maintiendra à 0,7% du PIB pour 2018 et demeurera, en moyenne, autour de 0,5% pour la période 2019 à 2021.



Au niveau des risques, l’analyse relève «l'impact possible d’éventuels changements au niveau de la régulation financière et de la fiscalité des entreprises au niveau international. L’agence note cependant que ces risques restent faibles et contenus, en raison de la bonne gouvernance du Luxembourg, de la diversification de son économie et de la réactivité de son gouvernement».