Trèves va-t-elle fondre pour Oberweis?

En pleine crise, le pâtissier luxembourgeois joue la carte de l'audace en ouvrant une succursale dans la cité allemande. Et cela pourrait bien constituer le premier pas d'une série d'investissements à l'étranger.

(pj avec Thomas KLEIN) - C'est un huitième magasin, mais celui-là a une saveur particulière. En ouvrant une boutique à Trèves, Tom Oberweis fait un pas que la maison, depuis sa fondation en 1964, n'avait osé franchir : partir à la conquête d'un marché en dehors du Grand-Duché. Et en plus, le pâtissier réputé s'installe au beau milieu d'une crise sanitaro-économique. «Un défi pour nous dans la situation actuelle», reconnaît le patron mais, depuis le 22 juillet, le projet est devenu réalité.

A Trèves, depuis maintenant un mois, l'enseigne n'a guère pu compter que sur une clientèle locale. Pas ou peu de Luxembourgeois font actuellement le déplacement de l'autre côté de la Moselle. Le classement du Luxembourg comme zone à risque et les incertitudes administratives ne poussant guère les résidents à faire la route. Mais, dans la zone piétonne, le magasin commence à se faire un nom, une réputation.

«C'est très intéressant car nous devons être attractifs pour les clients allemands», témoigne Tom Oberweiss qui avec ses équipes tente donc d'adapter ses produits aux goûts de nouveaux consommateurs. «C'est un processus d'apprentissage. Mais en tant qu'entreprise, nous sommes connus pour notre capacité d'adaptation rapide», donc pas d'inquiétude inutile. «Nous utilisons des ingrédients différents et il y a plus de travail dans nos tartes, donc elles coûtent un peu plus cher que certaines autres. Mais dans des villes comme Francfort-sur-le-Main ou Baden-Baden, par exemple, vous avez des confiseries dont les tarifs sont plus élevés qu'ici au Luxembourg», se rassure l'entrepreneur.

Pour Oberweis, la succursale de Trèves représente un ballon d'essai. Si le «magasin relativement petit» attire, la société pourrait imaginer s'étendre davantage et ouvrir d'autres filiales en Allemagne. Des noms comme ceux de Francfort ou Cologne circulent déjà. Mais pour l'heure, le pâtissier concentre ses efforts sur la nouvelle enseigne qui est livrée directement depuis les ateliers du Grand-Duché.

Pas de crainte d'une éventuelle fermeture des frontières? «Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème. Nos marchandises sont livrées ici au magasin tôt le matin. Cela fonctionne très bien car nous roulons à contre-courant des navetteurs le matin. Avant 8h, le camion est généralement garé devant la porte», se félicite Tom Oberweis.

Président de la Chambre des métiers, l'artisan espère qu'encore plus d'entreprises du Grand-Duché oseront faire le grand saut au-delà des frontières. Sa consœur Nathalie Bonn, de la House of chocolate, l'a déjà fait du côté du Moyen-Orient, soit dit en passant. «L'exportation est bien sûr un sujet difficile dans le secteur de l'artisanat. Mais le potentiel de la Grande Région en tant que bassin versant est énorme», encourage-t-il.

