Transports gratuits, un concept qui ne paie pas

Thierry LABRO

Les transports publics seront gratuits au Luxembourg.

Programme du gouvernement: les grandes lignes Xavier Bettel et les chefs de délégation du DP, Corinne Cahen, du LSAP, Étienne Schneider, et de déi gréng, Félix Braz, ont présenté ce jeudi après-midi un état des lieux des négociations en vue de la formation du prochain gouvernement. Et confirmé bon nombre de rumeurs.

Tour à tour, jeudi après-midi, chacun des représentants des trois partis engagés dans la future coalition ont confirmé cette mesure, principalement pour des «raisons sociales» a même indiqué le ministre de la Justice, Félix Braz. Tour à tour, ils ont aussi confirmé le poursuite des investissements massifs au service de la qualité.

L'Estonie s'est engagée sur la voie du gratuit dès janvier 2013 à Tallinn. Avec son identité numérique, le résident de la capitale estonienne peut obtenir une «green card» contre 2 euros et voyager librement. Les autorités municipales ont renoncé à 12 millions d'euros de recettes annuelles pour se lancer dans l'aventure, promise par différents partis politiques depuis 2005, afin d'aider les habitants les plus démunis ou pour les sociaux-démocrates jusqu'à la lutte contre les bouchons pour le centre-droit.

La hausse des voyageurs, cette année-là, a été uniquement due à l'utilisation, par ceux qui se déplaçaient jusque-là à pied, des bus et autres trams de la capitale estonienne, le trafic automobile n'a pas diminué. En cinq ans, le nombre de voitures a même augmenté de 44 % en Estonie. Elles émettent 60 % des émissions de CO2 du pays contre 6 % pour les transports publics à Tallin.

A Tallin, première capitale au monde à avoir décrété la gratuité des transports, les premières années ont seulement vu les piétons utiliser cette possibilité Estonia Brand

«Pourtant, le nombre de trajets a augmenté de 4 à 5 % par an», note le responsable des Affaires européennes de la Ville de Tallinn, Allan Alaküla. «En 2017, 142 millions de voyages ont été effectués en bus, tram et trolleybus» après des rénovations du réseau et du matériel. A titre indicatif, 100 millions de voyages en transports publics ont été enregistrés au Luxembourg en 2016.

La Suisse, neuf ans d'avance sur le Luxembourg

Au bord de la mer Baltique, ce choix politique a été étendu à toute l'Estonie cet été, onze des quinze régions administratives offrent l'utilisation du bus. La mesure n'a pas d'impact sur le climat, hurle déjà le principal parti d'opposition. Le Parti de la réforme, des libéraux de centre-droit, a promis d'y mettre fin s'il remporte les élections législatives de mars 2019.

L'impact a été bénéfique... parce qu'il a incité 31.000 personnes de plus à s'installer à Tallinn, répondent les autorités de la capitale.

Dans d'autres pays, le Canada, les Etats-Unis ou même la France où des discussions sont en cours à Paris, les analyses sont très prudentes avec l'intérêt de la gratuité tant en termes social qu'environnemental.

La gratuité des #Transports est une piste qu'il faut explorer. Elle a été mise en place à @Dunkerque, donc c'est possible. Une étude est en cours pour mesurer sa faisabilité à #Paris et à l'échelle régionale. Nous en débattrons début 2019.#MatinaleFranceCulture #Respirer — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 1 octobre 2018

L'Estonie, ce n'est pas le modèle de référence du ministre luxembourgeois des Transports, fait savoir son cabinet. Mais plutôt la Suisse, champion d'Europe avec 2.439 kilomètres en train par habitant et par an contre 1.391 en Autriche (2e) et 1.373 en France (3e).

La distance parcourue par les trains, trams et bus a augmenté de plus de 30 % entre 2000 et 2016. Les trains, les trams et les bus sont plus fréquents, plus rapides, plus directs (moins de changements) et circulent la nuit.

Entrées à plan-cher bas, systèmes d’information de la clientèle, prises électriques: l'offre s'adapte à la demande des clients. La Suisse avait même déjà atteint en 2016 un objectif similaire à celui que le Luxembourg poursuit pour 2025: 52 % des «pendulaires», ceux qui vont de leur domicile à leur lieu de travail, utilisent leur voiture, 17 % le train, 14 % les transports publics sur la route, 8 % vont à pied et 7 % en vélo.

250 entreprises de transport, un titre unique

Comment les Suisses y sont parvenus? En améliorant le service et en cassant les prix. L'abonnement demi-tarif – créé en 1891, huit ans avant l'abonnement général – est passé de 360 à 100 francs suisses en 1987. Le Parlement suisse voulait favoriser son adoption pour des raisons environnementales. En peu de temps, le nombre d'abonnements dépasse les trois millions. Trois quarts des 16-24 ans possèdent un des deux abonnements et plus de 50 % des voyageurs plus âgés et l'utilisent pour les 37 kilomètres qu'ils parcourent chaque jour.

250 entreprises (!) délivrent un seul titre de transport, avec un rabais de distance qui peut atteindre jusqu'à 25 %. L'abonnement à «Service direct» fonctionne sur les 24.000 kilomètres des transports publics suisses.

Un seul élément met un bémol à cette situation idéale: interrogés en 2015 dans le cadre du «Microrecensement mobilité et transports», 52.000 personnes donnent les trois mêmes raisons pour préférer la voiture aux transports publics ou l'inverse. C'est la solution la plus simple (43,9 % pour la voiture, 41,8 % pour les transports publics), il n'y a pas d'alternative (23,3 %-31,1 %) et le temps de déplacement est plus court (22,9 %-13,8 %). Les bagages plaident pour la voiture, le confort, le coût, les habitudes, l'environnement, l'abonnement et le stationnement pour les transports publics.

On ignore encore comment la coalition va poursuivre les investissements massifs dans le développement de l'infrastructure des CFL. Mais la Suisse a décidé d'injecter 10 nouveaux milliards d'euros d'ici 2035 Guy Jallay

Pour améliorer l'offre, le Conseil fédéral a lancé en décembre 2017 une «Etape d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire 2030/35», qui prévoit 11,5 milliards de francs suisses (10 milliards d'euros) d'investissements jusqu'à cette date.

On ignore encore le montant que la future coalition luxembourgeoise investira de son côté mais les trois partis ont reconnu l'importance d'accompagner la gratuité d'une amélioration du service.

Inquiétudes des syndicats Ni François Bausch ni Déi Gréng n'ont revendiqué la gratuité des transports publics dans leur programme électoral pour les législatives. C'est la différence avec les libéraux du DP et les socialistes du LSAP parce que tout le monde se rejoint sur la qualité du service. «Les transports publics seront utilisés quand ils seront abordables financièrement, fiables, confortables et plus rapides pour arriver à destination que les véhicules privés, dimanche et jours fériés compris», précise le programme socialiste de campagne. «La vente des tickets apporte environ 30 millions d'euros [une quarantaine, indique le ministère, ndlA.], juste un tout petit bout des 900 millions d'euros des coûts du transport public», argumente le DP dans son programme, dans lequel il évoque les mêmes soucis qualitatifs. «Laisser tomber la vente de tickets et le contrôle permettra de compenser une partie de ces recettes.» Une réduction de l'indemnité kilométrique, déduction fiscale forfaitaire qui varie en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail et plafonnée à 2.574 euros par an, serait la piste privilégiée du gouvernement pour financer cette mesure. La présidente du Syprolux, un des deux syndicats des transports, Mylène Bianchy, a aussitôt dit redouter pression, dévalorisation et licenciements pour les employés des CFL. C'est aussi la crainte de la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois. Déjà en conflit avec la direction de Luxtram, la FNCTTEL a invité le gouvernement à plutôt régler les problèmes de retard ou des bus et des trains trop remplis. La tarification était déjà organisée pour aider ceux qui ont le plus de difficutés qu'ils soient étudiants (gratuit), retraités (100 euros par an) et à revenus modestes (carte de libre-parcours). Avec un abonnement mensuel à 50 euros (25 euros pour les distances courtes), le Luxembourg a déjà une offre bien placée si on la compare avec les159 euros de Londres, les 80 euros de Berlin ou les 72,50 euros de Paris. D'ici 2025, les déplacements entre son domicile et son lieu de travail aura augmenté de 20 %, affirme le ministère du Développement durable dans sa stratégie pour une mobilité durable «Modu 2.0». Au lieu de 89.000 voitures qui prennent la Ville de Luxembourg d'assaut tous les matins, le chiffre passerait à plus de 100.000 voitures sans stratégie gouvernementale. «Augmenter de 50 % le nombre de passagers des transports en commun par la mise en service de nouvelles infrastructures des CFL et une réorganisation du réseau RGTR» est l'une des quatre actions principales pour limiter ces interminables bouchons. Selon les statistiques du ministère, 22 % des voyageurs utiliseraient les transports publics. D'où l'intérêt d'investir pour la qualité. Tout le monde en est conscient.

