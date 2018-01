(pso) - Le groupe d'investissement californien Marlin Equity acquiert ce jeudi la majorité des parts de Trendiction, indique l'entreprise active dans la veille et l'analyse des réseaux sociaux. Dans un communiqué, la direction de cette véritable success story luxembourgeoise se dit "fière" d'être capitalisée à cette hauteur par l'un des principaux fonds internationaux d'investissement.



"Cette acquisition permettra à Talkwalker d'accélérer sa croissance", lit-on dans la communication du groupe. L'entreprise luxembourgeoise créée en 2009 par Thibaut Britz et Christophe Folschette dans le Technoport d'Esch-sur-Alzette emploie aujourd'hui 200 personnes et compte plus de 1.000 clients servis via ses bureaux répartis entre Luxembourg, New York, San Francisco et Francfort.

La cour des grands

Avec les capitaux apportés par le groupe américain, Trendiction compte renforcer sa présence à l'international et engager plus de 100 nouveaux employés.

"Nous entrons dans une nouvelle phase de développement", témoigne le président-directeur général Robert Glaesener. "Nous continuerons à miser sur des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle ainsi que sur une expansion globale pour raffermir notre position de leader dans la veille et l’analyse pour les professionnels du marketing et de la communication. Notre ambition est d’offrir la meilleure technologie pour protéger, mesurer et promouvoir les marques de nos clients à l’échelle mondiale", poursuit l'entrepreneur luxembourgeois.



Le prix de la transaction n'est pas communiqué. Elle a été conduite par Tenzing Partners et Arendt & Medernach.