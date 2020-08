Toute la famille Cargolux sous un même toit

En quittant le Findel pour Sandweiler, la compagnie entend regrouper sur un même site l'ensemble de ses personnels et ses services. Décollage immédiat pour 375 salariés.

(pj avec Marco MENG) L'ancien siège social du transporteur aérien Cargolux au Findel, non loin de la rue de Trèves, est surchargé. Bien que la récente crise du covid-19 ait quelque peu bouleversé le calendrier, la dernière étape du déménagement vers le nouveau siège social de la société se concrétise maintenant. Lundi, les travaux de démantèlement des deux simulateurs de vol pour Boeing jumbos dans l'ancien bâtiment principal de Cargolux ont ainsi commencé.

D'ici la fin de la semaine prochaine, le reste du personnel luxembourgeois prend à son tour la direction de Sandweiler, en même temps que les deux simulateurs de vol actuels. Mais le nouveau siège social de la société, avec 2.000 m2 de bureaux pour 375 employés, intégrera également les installations de formation technique avec les simulateurs de vol sur six étages mais aussi les services administratifs, commerciaux. Une première.

«Le nouveau bâtiment nous permettra enfin de rassembler toute la famille Cargolux en un seul lieu», assurait donc Richard Forson, président de la compagnie de fret aérien, lors de la cérémonie d'inauguration fin 2017. À cela une seule exception : les services travaillant directement sur le site du Cargocenter resteront, eux, en place.

Le nouveau siège social et la halle de maintenance qui le jouxte sont l'oeuvre du cabinet d'architecture allemand Albert Speer + Partner. Cargolux a officiellement pris possession des lieux le 7 juillet dernier, mais c'est bien LuxAirport qui reste propriétaire et exploitant des lieux. Sachant qu'un premier contrat de location entre les deux partenaires a été signé pour une durée de 30 ans. Cargolux était également locataire de l'ancien bâtiment, il appartient donc maintenant au propriétaire de décider ce qu'il veut faire de l'immeuble.

Un troisième simulateur

Pour l'heure, Cargolux appuie la formation de ses pilotes (et ceux d'autres compagnies) sur deux simulateurs. Des engins spécifiques pour les vols sur Airbus 747-400 et 747-8 et qui ont coûté environ 15 millions d'euros chacun. Mis en service en 2000 et 2012, ils vont bientôt être rejoints par un troisième équipement du même type. Avec cette incertitude qui plane : quel appareil retenir sachant que Boeing cessera la production des quadrimoteurs jumbos en 2022.

Au total, 80 aéroports internationaux différents et toutes les conditions météorologiques et lumineuses peuvent être téléchargés dans chaque simulateur. Les appareils peuvent même produire de la fumée afin que les pilotes puissent s'entraîner à voler avec un masque à oxygène.