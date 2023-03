Suite à une situation tendue sur les marchés lundi 20 mars en début de journée, l'association des banques du Luxembourg livre son analyse sur le rachat de Credit Suisse par UBS et ses répercussions pour le secteur bancaire luxembourgeois.

Rachat par UBS

«Tous les employés de Credit Suisse ne perdront pas leur travail»

Thomas BERTHOL Suite à une situation tendue sur les marchés lundi 20 mars en début de journée, l'association des banques du Luxembourg livre son analyse sur le rachat de Credit Suisse par UBS et ses répercussions pour le secteur bancaire luxembourgeois.

(avec AFP) - «Quand il y a de mauvaises nouvelles dans le secteur bancaire, le spectre de la crise financière de 2008 est dans toutes les têtes.» L'association des banques luxembourgeoises commente ainsi l'ouverture dans le rouge des marchés boursiers ce lundi suite au rachat de Credit Suisse par la banque UBS.

La banque centrale suisse a participé avec le gouvernement helvétique à prendre des garanties pour convaincre UBS de racheter son ancien rival. Dans toute l'Europe, les autorités financières ont multiplié lundi les déclarations pour rassurer les investisseurs quant à la solidité du système bancaire européen.

Calme ou panique?

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a affirmé lundi que les banques en zone euro affichaient des matelas financiers «bien supérieurs aux exigences» et que leur exposition aux titres de dettes annulés de Credit Suisse était «très limitée».

L'absence de nouveaux remous autour du rachat de Credit Suisse par son rival UBS ou de nouvelles craintes sur le système bancaire ont finalement rassuré les investisseurs et permis tant aux indices mondiaux qu'aux actions des banques de progresser nettement mardi.

L'ABBL notait ce lundi en fin de journée déjà que «les investisseurs institutionnels restaient très calmes et n'ont pas vendu leurs actions» contrairement à des traders. Selon elle, la première réaction des marchés se traduisait par un «effet psychologique» de certains qui observaient une crise aux États-Unis avec la banque SVB, puis une nouvelle crise en Europe avec Credit Suisse.



Depuis deux ans, la banque helvétique est déjà dans la tourmente avec la faillite de la société financière britannique Greensill qui avait marqué le début d'une série de scandales ayant fragilisé la banque. Contrairement aux banques européennes, Credit Suisse n'est d'ailleurs pas soumis aux mêmes règles de surveillance. «Les banques suisses sont sous le contrôle de la Suisse et pas de la BCE qui impose des règles plus strictes. Ce qui s'est passé avec Credit Suisse est donc difficilement imaginable ici.»

Quel impact a le rachat de Credit Suisse sur le Luxembourg?

«Le Luxembourg est une place bancaire solide et extrêmement diversifiée avec quatre piliers: retail, private, depositary & custody et corporate banking», tient à rappeler d'emblée l'ABBL.

«Les banques établies au Luxembourg sont extrêmement stables. Leurs ratios de fonds propres (24,25% au 31.12.2021) sont loin au-delà des minima requis (10,5%) et au-dessus de la moyenne européenne (18-19%). Cela veut dire que les banques établies au Luxembourg sont beaucoup plus stables, car avec plus de réserves, elles peuvent mieux résister à un tel choc. Une banque plus rentable peut d'ailleurs faire plus de crédit.»

Les deux banques helvétiques UBS et Credit Suisse sont toutes les deux présentes au Luxembourg.

UBS Europe SE, Luxembourg Branch: 444 employés

UBS Fund Management (Luxembourg) SA: 150 collaborateurs

Credit Suisse Luxembourg S.A.: 306 employés

Credit Suisse Fund Management (Luxembourg) SA: 90 collaborateurs

Pas d'effet immédiat

«Les répercussions du rachat de Credit Suisse auraient plutôt un impact en termes d'emploi. Les deux banques, UBS et Credit Suisse, vont se mettre ensemble et voir où des synergies sont possibles. Elles verront quels centres de compétences, elles doivent renforcer ou supprimer. Cela ne se fait pas un jour, ça prendra quelques mois, voire des années. Il n'y aura pas d'impact immédiat», estime l'ABBL.

«On ne peut pas non plus dire que tous les employés de Credit Suisse perdront leur travail. Il y a d'ailleurs une convention collective qui prévoit un cadre pour les fusions ou acquisitions et protège les salariés pour les deux années qui suivent. Leur contrat est aussi repris tel quel.»

L'ABBL fait également remarquer qu'«une vague de concentration est en cours depuis des années sur le marché bancaire au Luxembourg sans que cela ne nuise ni aux affaires, ni en termes d'emploi». Selon l'association, les secteurs bancaires et financiers restent encore un «marché porteur encore à la recherche active de talents».



L'ABBL se dit donc plutôt confiante et pas inquiète pour le secteur bancaire luxembourgeois. Selon elle, ce rachat pourrait se répercuter uniquement en matière d'emploi. Mais cela reste encore à voir selon elle, donc «prudence».

Article 6 Résiliation du contrat de travail de la CCT: S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec les Art. L. 127-1 du Code du Travail et sans qu'un nouveau contrat ou lettre de transfert doivent être signés par les salariés concernés par le transfert. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail au sens des dispositions de l'Art. L. 121-7 du Code du Travail ne peuvent intervenir en défaveur des salariés, sauf accord de la délégation du personnel. L'article 121-7 du Code du travail évoque les modifications substantielles au contrat de travail qui ne peuvent s'opérer que dans le respect de conditions de formes particulières.

