Tourisme au Luxembourg: trois millions de nuitées, un record

Le tourisme se porte de mieux en mieux au Grand-Duché. Pour l'année 2017, un nouveau record a été établi: plus de trois millions de nuitées ont été enregistrées.

(MB trad. SW) - Francine Closener, secrétaire d'Etat à l'économie a le sourire ce mardi matin au moment de présenter les chiffres annuels du tourisme au Luxembourg.

En effet, l'activité touristique dans toutes les régions du pays a augmenté en 2017. On compte ainsi +6% à Luxembourg, +4% en Ardennes, +1% au Mullerthal, +4% en Moselle, +6% dans le Sud et +1% dans le centre-ouest.

"Nous sommes très satisfaits des résultats. Les chiffres n'ont jamais été aussi bons", a-t-elle déclaré.

Parmi les attractions les plus populaires, on retrouve le château de Vianden, les casemates de la ville de Luxembourg et le Mudam. "Les bons résultats peuvent également s'expliquer par l'augmentation du nombre de touristes étrangers", a déclaré la secrétaire d'Etat. "Ce sont surtout les touristes en provenance des Etats-Unis et de Chine qui ont été les plus nombreux".

L'industrie du tourisme représente 6,5% du produit intérieur brut du Luxembourg.





