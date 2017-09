(ChB) - Ce mardi, le Premier ministre, Xavier Bettel, et le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, Étienne Schneider, ont assisté à l’ouverture du Tomorrow Street Innovation Centre par Vodafone et Technoport SA.

Basé au Luxembourg, le centre d’innovation est destiné à héberger des entreprises technologiques qui profiteront des infrastructures et de différents services qui sont mis à leur disposition. Les sociétés auront par exemple un accès privilégié au réseau du groupe Vodafone pour accéder aux marchés internationaux.

"Au Luxembourg, nous croyons fermement au travail en partenariat. Nous soutenons ainsi le partenariat étroit entre les secteurs public et privé. Entre les acteurs économiques solides et les jeunes start-up innovantes", a déclaré Xavier Bettel.

"Une situation gagnant-gagnant" selon Schneider

"Le ministère de l'Économie s'est engagé à développer au Luxembourg le meilleur écosystème possible pour les entreprises prometteuses. Nous sommes dans une situation gagnant-gagnant: d'une part, les entreprises technologiques qui rejoindront Tomorrow Street bénéficieront des services du Centre d'innovation pour accélérer leur développement commercial et leur expansion internationale. D'autre part, ce centre fournira un véritable outil à Vodafone pour identifier et accéder à de nouvelles technologies et à des produits innovants afin de mieux servir sa clientèle", a observé Etienne Schneider.

Présent au Luxembourg depuis plus de 15 ans, le groupe britannique de téléphonie mobile Vodafone emploie actuellement plus de 300 personnes au Grand-Duché, notamment dans la centrale d’achat du groupe.

Créé en 2012 par l’État luxembourgeois et l'établissement bancaire de droit public, la Société nationale de crédit et d’investissement (SNCI), le Technoport est l’incubateur national pour les entreprises innovantes et technologiques.

Technoport héberge actuellement plus de 30 start-up dans ses infrastructures à Esch-Belval et à Foetz.