Alors que le secteur affiche une hausse globale de 3,8% dans l'Union européenne de juillet à août, le Grand-Duché ne connaît qu'un léger frémissement de +0,3% dans le même temps, selon les données d'Eurostat publiées ce lundi.

Timide croissance du commerce de détail au Luxembourg

Après le traumatisme du printemps (-17,4% en mars, -22,7% en avril) et la remontée en flèche en mai (+41,6%), le secteur du commerce de détail semble avoir trouvé un point de stabilisation au Luxembourg depuis l'été. Si les effets de la crise sanitaire, et notamment la persistance du télétravail dans de nombreuses branches d'activités, se font toujours ressentir, le mois d'août a été marqué par «un certain assouplissement des mesures de confinement liées au covid-19». Résultat: le volume des ventes a connu une faible croissance mensuelle de +0,3%, légèrement en deçà de celle de juillet (+0,8%).

Ces données publiées ce lundi par l'office européen de statistiques Eurostat situent toutefois le Grand-Duché nettement en dessous de la moyenne européenne, établie à +3,8% entre juillet et août. Chez les voisins, c'est la Belgique qui présente le meilleur bilan avec un bond de 9,6%, devant le France (6,2%) et l'Allemagne (3,1%).

En termes de variation annuelle cette fois, le volume des ventes du commerce de détail reste en baisse de 4,2% au Luxembourg comparé à août 2019. Une plongée qui ne cesse cependant de freiner par rapport aux mois précédents (-6,3% en juillet, -8,8% en juin, -10% en mai). L'érosion s'amenuise donc, alors que dans le même temps l'Union européenne présente quant à elle une recrudescence moyenne de 3,7% de l'activité entre août 2019 et août 2020.

A l'échelle européenne toujours, les données révèlent sans surprise que la branche des «ventes par correspondance et internet» affiche une hausse mensuelle de 10,5% en août, contre 6,5% pour le «textile, habillement et chaussures» et 2,9% pour les «produits pharmaceutiques et articles médicaux». Si le secteur «alimentation, boissons, tabac» s'en tire plutôt bien (+2,2%), il n'en va pas de même pour l'«équipement informatique et les livres» (-4%) ainsi que les «appareils électro-ménagers et meubles» (-2,7%).

