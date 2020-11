Le directeur général Damon Damiani stoppe son activité après 25 ans de service au sein du plus gros distributeur automobile du Luxembourg.

Thierry Beffort s'installe au volant du groupe Losch

Le directeur général Damon Damiani stoppe son activité après 25 ans de service au sein du plus gros distributeur automobile du Luxembourg.

Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Porsche, les camions MAN, les bus Neoplan, au Luxembourg le groupe Losch pèse lourd. Sans oublier Posrche, Lamborgini et autres fleurons automobiles que l'entreprise propose dans ses 23 concessions et 21 partenaires. Alors autant dire que le changement de directeur général va faire rand-bruit dans la profession. Mais Damon Dalmiani sait à qui il confie les clefs en la personne de Thierry Beffort.

En effet, pour le groupe, le nouveau CEO est tout sauf un passager inconnu. Vingt-deux ans de maison au compteur déjà pour cet homme qui prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er janvier 2021. Jusqu'alors, il supervisait les marques Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Porsche, Bentley et Lamborghini.

Membre du conseil d'administration de la Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac)» ainsi qu'à la House of Automobile (HOA)», Thierry Beffort aura comme copilote pendant quelques telmps son prédécesseur qui, après de 25 ans passés au sein du groupe Losch «ouvre une nouvelle page de vie».

Mais avant cela, Jacques Lanners, président du conseil de surveillance du groupe Losch, a d'ores et déjà salué ses mériter: «Avec le départ de Mr Damon Damiani, nous faisons nos adieux à une personnalité de premier plan. Durant plus de 25 ans, il a contribué au développement, à la croissance et au succès du groupe Losch et est toujours resté fidèle à ses valeurs et ses idéaux personnels.»

Thierry Beffort aura à veiller également sur les branches Losch Real Estate (gèrant les activités immobilières du groupe) ou la nouvelle division Losch Business Solutions, avec la start-up Cube4T8 et Losch Digital Lab à Porto dédiée à la gestion de l'innovation et le développement de logiciels Des activités moins connues du grand-public.

Il est vrai que les ventes de véhicules suffisent à établir la notoriété de cette firme qui, en 2019, a ainsi livré 15.700 véhicules neufs et 5.500 véhicules d'occasion.

