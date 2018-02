par Thierry Labro

«Ouvrir deux tranchées l’une à côté de l’autre ne fait pas de sens.» Au quatorzième étage de l'hôtel Ryatt Grand Cypress d’Orlando, en Floride, entendre le ministre de l'Economie parler des travaux menés par Post et par Creos dans les rues luxembourgeoises est étonnant.

Deux heures après le lancement du satellite gouvernemental à Cap Canaveral, le Grand-Duc Héritier vient de dire sa joie d’être là, 30 ans après le premier lancement luxembourgeois sous les yeux de son père. Le Premier ministre défend la dimension écologique du lancement de GovSat 1 par un Falcon 9 recyclé et le vice-Premier ministre et ministre de la Défense se félicite de pouvoir intelligemment remplir ses obligations militaires.

Mais la première question du point presse, en ce mercredi 31 janvier, porte sur un autre sujet: la vente des parts que Post détenait dans l'opérateur de satellites Eutelsat.

Alors Etienne Schneider répond.

Pendant plus de quatre minutes, le ministre explique que l’opérateur historique, détenu à 100 % par l’Etat, a vendu sa participation «parce qu’il ne voit plus d’intérêt à être actionnaire dans Eutelsat. Rien de très exceptionnel: Post est actionnaire dans une cinquantaine d’entreprises et il y a régulièrement des modifications. Des fois, ça apporte quelque chose, des fois ça n’apporte rien. Dans cette société, c’était le cas et avec les sous, elle a pris une autre participation dans Enovos. Pourquoi? Parce qu’Enovos-Creos est une société qui est très forte dans les infrastructures et il y a une série de synergies à mettre en place entre les deux sociétés. Et c’est toujours bon d’être au conseil d’administration, comme ça, on sait sur quel projet on travaille.»

Une cagnotte de 50 à 70 millions d'euros

Selon le dernier rapport annuel disponible (2016), le groupe Post est majoritaire, contrôle ou est influent dans 21 sociétés et a des participations dans 25 autres sociétés. Les valeurs de ces dernières atteignaient 43 millions d’euros dont 27,7 millions pour la seule banque Raiffeisen.

Derrière les 60 % détenus chez K2 Conseil (pour 5,7 millions d'euros), Eutelsat était la troisième valeur de ce portefeuille (4,4 millions d’euros). A la louche, ces 2,581 millions d’actions valent entre 65 millions d’euros au 3 octobre – date du cours le plus haut – à 47,36 millions d’euros le 21 novembre – le plus bas.

Et l’opérateur de satellites avait fixé le dividende à 1,09 euro pour 2016, soit 2,81 millions d’euros de plus.

La cagnotte représente de 50 à 70 millions d’euros avant imposition. «No comment», disait vendredi matin le service communication de Post, qui confirme quand même que les 1,11 % détenus dans le capital de l'opérateur français de satellites ont été cédés entre novembre et fin décembre.

Pas plus de commentaires chez Enovos-Creos, qui renvoie vers Post. Creos aura un événement la semaine prochaine: la pose de la première pierre de son futur nouveau siège et centre d'exploitation de Luxembourg-ville, à Merl, entre la rue de Strassen, la route de Longwy et l'autoroute A6.

Join toujours pas à son point d'équilibre

La cession de ces titres intervient, avant la clôture des comptes de 2017, quasiment en même temps qu’un autre mouvement passé plus inaperçu.

Selon un communiqué de Join, le mercredi 24 janvier, ses trois cofondateurs historiques, Frank Fischer, Pascal Koster et Claude Lüscher ont quitté leurs fonctions exécutives depuis le 1er février. Ils restent toutefois actionnaires.

A 53 ans, c'est le Belge Didier Rouma qui a pris la tête de l'entreprise. L'ancien directeur général de Tango (de février 2008 à avril 2014) était justement arrivé en 2014 pour développer la plate-forme, capable de gérer en parallèle 500 millions de connections et dans laquelle Join aurait investi une dizaine de millions d'euros. La technologie est surdimensionnée par rapport aux besoins de l'opérateur mais elle est son trésor de guerre.

La start-up dans laquelle Post avait investi dès le départ n'a pas encore trouvé son rythme de croisière, la faute principalement à la fin du roaming.

"Mon job sera de réduire les coûts"

Didier Rouma, ici en 2012 alors qu'il dirigeait Tango

Gerry Huberty

A l'automne dernier, le management de Post avait entamé des discussions pour sortir de l'actionnariat mais les pertes risquaient de faire grincer des dents. La montée en grade de M. Rouma coïncide avec le début d'une nouvelle étape.

«Non, non, Post n'a pas racheté la totalité des actions de Join! Non, nous n'avons pas 46 millions de dettes!», explique le nouveau directeur général, joint par téléphone vendredi. Depuis le sud de l'Europe, le nouveau p.-d.g. explique que «oui, Post a dû remettre de l'argent dans l'aventure. Vous savez nous sommes encore en mode start-up et il faut toujours du temps avant de trouver un point d'équilibre. Mon job sera surtout de réduire les coûts!»

«Mais nous y arriverons dans les prochains mois, assure-t-il, «après avoir notamment changé le message clé de Join».

Si le site internet de l'opérateur de téléphonie indique 100.000 clients, ils sont autour de 30.000 au Luxembourg et «entre 22 et 25.000 en Wallonie», dit M. Roma.

L’histoire avait commencé en novembre 2013. «L’intérêt pour Post Luxembourg de s’associer à Join Experience se situe indéniablement au niveau des ambitions internationales de la start-up», déclarait alors le directeur général de Post, Claude Strasser. «Join Experience, grâce au support de partenaires de poids dans les différents pays, tels que Post Luxembourg, a les moyens de s’établir rapidement dans les marchés spécifiques.»

11 millions d'euros déboursés par Post Finance plus tard (4,5 millions le 5 novembre 2013 pour prendre 50 % des parts et 6,5 millions le 5 avril 2016 pour monter à 68 %), Join ne s'est pas du tout imposé. 2018 sera là une guerre de tranchées pour s'imposer.

