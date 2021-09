La plus ancienne fête foraine luxembourgeoise cède volontiers à la modernité. Et l'édition 2021 qui s'achève ce mardi en aura été un bon exemple encore, avec des innovations 2.0 notamment liées à la pandémie.

Technologie

Le digital s'offre un tour de fête foraine

On peut être née en 1340 et être terriblement moderne. La preuve avec la Schuberfouer, ou plutôt sa déclinaison 2021 «Fun um Glacis». Les milliers de visiteurs qui ont fréquenté le champ de foire ne s'en sont pas rendus mais, un par un, ils ont été comptabilisés par une caméra électronique. En entrant, comme en sortant. Le dispositif permet ainsi de savoir à la seconde près combien de personnes se trouvent sur site, et si la jauge sanitaire n'est pas dépassée.

Si besoin, l’œil électronique pourrait même repérer si les personnes portent bien leur masque ou mesurer la température corporelle des visiteurs, mais la Ville n'a pas retenu ces options. Par contre, le capteur installé à 5 mètres au-dessus de la foule a la capacité d'analyser l'évolution de la fréquentation du coin manèges et du coin restauration en fonction de la météo.

Et de l'innovation, à bien y regarder, on peut en trouver partout. Tenez, aux caisses des différentes attractions, bien des forains ont choisi cette année de passer au paiement digital des tickets. Le «sans contact» (par carte ou mobile) évitant la manipulation de monnaie, et donc de possibles contaminations covid. Eh oui, ce n'est pas seulement une façon de protéger sa caisse d'un vol éventuel.

Même les auto-tamponneuses sont passées en mode 2.0! Photo : Anouk Antony

Dans la cabine du stand d'auto-tamponneuse Diamond, Richard Krolzig a été témoin de cette évolution numérique du métier. Et s'amuser que certains encore voit la fête foraine comme une activité désuète. «Au contraire, c'est un lieu qui a toujours été ouvert à la nouveauté. Les premières projections des frères Lumière ont eu lieu lors d'une fête foraine», rappelle celui qui longtemps travaillé pour une grande-roue.

Aujourd'hui, l'homme sert de relais entre ses anciens collègues et Kirepo, une société informatique basée à Mamer. Steve Reisdorf, cofondateur de l'entreprise, est d'ailleurs à ses côtés. C'est son équipe qui a proposé la caméra-compteur qui comptabilisera les allers et venues sur le «Fun Um Glacis» jusqu'à ce mardi 7 septembre (23h). Expliquant à qui veut l'entendre que les professionnels de l'animation grand-public savent toujours surfer sur les tendances. Et comme ils passent les derniers morceaux à la mode, les forains ont vite compris qu'ils devaient proposer plus de possibilités aux jeunes adeptes du portable.

Plus de fonctionnalités

Là, par exemple, la société a développé une appli pour conduire les auto-tamponneuses d'un simple doigt posé sur l'écran de son téléphone. Une première. La même appli permet aussi d'envoyer des push aux clients pour leur signaler une promotion et les attirer, tout comme elle permet l'achat de billets à l'avance et donc de canaliser le public aux abords de l'attraction.

En Allemagne, les forains qui ont pu s'équiper ainsi avec des produits permettant de contenir l'épidémie covid ont reçu des aides. Nul doute qu'en cherchant bien, dans les dispositifs de soutiens déjà accordés à la profession par le ministère de l'Economie, il doit y avoir moyen pour les Luxembourgeois d'obtenir eux aussi un coup de pouce.

