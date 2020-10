Gouvernement, représentants d'ArcelorMittal et syndicats se sont retrouvés à la table des négociations ce mardi avec pour enjeu le devenir des 570 salariés du géant de l'acier dont l'emploi est menacé. Cette deuxième rencontre aura une suite dans cinq semaines.

Suite de la tripartite «sidérurgie» le 11 novembre

Gouvernement, représentants d'ArcelorMittal et syndicats se sont retrouvés à la table des négociations ce mardi avec pour enjeu le devenir des 570 salariés du géant de l'acier dont l'emploi est menacé. Cette deuxième rencontre aura une suite dans cinq semaines.

(DH) - «Nous connaissons désormais les objectifs et les intentions de la direction d'ArcelorMittal», a indiqué Stefano Araujo, secrétaire central de l'OGBL, à l'issue de la tripartite de ce mardi. Mais si le responsable du secteur sidérurgique du syndicat se félicite d'une discussion qualifiée de «constructive», il n'en demeure pas moins qu'il dénonce toujours «certaines zones d'ombre» quant au devenir des 570 salariés menacés par la restructuration du groupe dans un contexte économique compliqué.

A commencer par le fait que le géant de l'acier souhaite désormais sous-traiter certaines activités, alors que de nombreux emplois sont actuellement en jeu, environ 14% des salariés du groupe au Grand-Duché. Dans le détail, un quart des employés sous le coup des mesures de restructuration appartiennent aux services administratifs, les autres étant employés sur les cinq sites de production: à Belval, Differdange, Rodange, Bissen et Dommeldange.

La tripartite «sidérurgie» jouera les prolongations le 11 novembre date à laquelle les ministres LSAP du Travail et de l'Economie, Dan Kersch et Franz Fayot retrouveront les responsables d'ArcelorMittal et les syndicats pour une troisième concertation.



Côté syndical, la priorité consistera à «éviter les licenciements» en utilisant au maximum certaines dispositions, en l'occurrence les mesures de reclassement, de formation et d'accompagnement ou de départs en préretraite.

