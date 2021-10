Une société établie depuis le mois dernier au Grand-Duché a fait une offre à la Deutsche Post pour racheter l'ensemble de ses parts dans cette unité de production de petits utilitaires à moteur électrique.

StreetScooter entre des mains «luxembourgeoises»

Patrick JACQUEMOT Une société établie depuis le mois dernier au Grand-Duché a fait une offre à la Deutsche Post pour racheter l'ensemble de ses parts dans cette unité de production de petits utilitaires à moteur électrique.

Selon le journal allemand Die Welt, une société basée au Luxembourg va reprendre l'activité de fabricant automobile de l'allemand StreetScooter. Ainsi, Odin Automotive (fondée au Grand-Duché en septembre 2021) a pris les commandes du constructeur de petits véhicules utilitaires 100% électriques. Une gamme disponible déjà au Grand-Duché via le groupe Losch, et dont la Deutsche Post et son réseau DHL avaient fait l'acquisition voilà sept ans.

A priori, la société luxembourgeoise rachèterait l'ensemble des actions de l'entreprise basée à Aix-la-Chapelle. Mais l'opération doit encore obtenir le blanc-seing d'une autorité de contrôle financière avant que ne soit autorisée la reprise de cette activité dont la poste allemande assurait qu'elle était jusqu'alors déficitaire.

Le principal actionnaire d'Odin Automotive est Stefan Krause qui a siégé au conseil d'administration de certains géants de l'économie allemande (Deutsche Bank ou BMW par exemple). Il serait également directeur financier de Levere Holdings Acquisition Corp, société établie dans les îles Caïmans.

Ces dernières années, le businessman a surtout été actif sur la scène des start-up. On le retrouve ainsi au conseil de surveillance de l'incubateur Rocket Internet. Mais son activité récente s'est aussi focalisée sur l'électromobilité. Pour preuve son rôle de fondateur dans la société Canoo, qui veut produire des monospaces à propulsion électronique, ou encore sa place de directeur financier de Faraday Future, autre start-up dans le domaine de l'électromobilité. Selon son profil LinkedIn, M. Krause est également directeur financier de Levere Holdings Acquisition Corp, une société d'acquisition à vocation spécifique basée dans les îles Caïmans.

Les autres actionnaires d'Odin sont «l'expert financier Djamal Attamimi, basé à Singapour, du groupe minier indonésien Toba Bara, et le manager et entrepreneur Matthew Paul Richards, de la société de télécommunications indonésienne Trikomsel Oke».

StreetScooter devait servir de plateforme à la poste allemande pour développer et commercialiser son propre petit véhicule de livraison. Mais face aux difficultés commerciales et techniques, elle avait déjà annoncé sa volonté soit de stopper la production, soit de vendre.

