Regarder sa série préférée, dans sa langue habituelle, même en vacances à la plage ? C'était jusqu'à présent impossible, certains contenus n'étant disponibles que dans certains pays. Mais depuis le premier avril, les choses ont changé.

Économie 3 min.

Streaming : un premier pas vers la fin du géo-blocage

Regarder sa série préférée, dans sa langue habituelle, même en vacances à la plage ? C'était jusqu'à présent impossible, certains contenus n'étant disponibles que dans certains pays. Mais depuis le premier avril, les choses ont changé.

(Maxime Gillen, trad JV) Non, ce n'est pas la fin de ce que l'on appelle le "géo-blocage", mais c'est un pas de plus dans cette direction. Depuis le 1er avril, les abonnés à des services de streaming en ligne peuvent consulter leurs vidéos, lire leurs livres électroniques ou écouter leur musique dans d'autres pays de l'Union Européenne. Grâce à un texte de loi sur la "portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne", les frontières numériques de l'UE sont amenées à s'étioler.

De nombreux fournisseurs limitent encore la consultation de services de streaming à l'étranger, en invoquant les détails de leurs droits d'utilisation. Le texte de loi mettra fin, du moins partiellement, à cet argument.

Cela sonne comme une excellente nouvelle aux oreilles de nombreux utilisateurs. Plus de 40% des clients de services de streaming en Europe déclarent ne pas pouvoir en faire un usage habituel dans d'autres pays de l'union. Le chiffre monte jusqu'à 50% lors des évènements sportifs diffusés en direct.

Cet évènement débarque dans un marché européen en plein essor : le nombre d'utilisateurs européens de Netflix, Amazon Prime et autres services de streaming a augmenté de 56% sur la seule année 2015. Les recettes liées à ces abonnements ne sont pas en reste : entre 2010 et 2014, elles ont augmenté de 113% par an.

Plus de blocage... pour les séjours temporaires uniquement

À partir de ce mois d'avril, toutes les offres de streaming payantes, abonnements à la télévision et services tels que Amazon Prime se doivent d'être disponibles pour tous les clients lors de leurs voyages dans d'autres pays de l'UE. Ainsi, un film ou un livre électronique disponible dans un pays européen ne peut légalement plus être indisponible dans un autre. De plus, aucun coût supplémentaire ne peut être appliqué pour permettre aux contenus de traverser les frontières.

Photo: Getty Images

Cependant, ces mesures ne s'appliquent qu'aux séjours temporaires : les clients ne peuvent profiter de ces fonctionnalités qu'à l'occasion d'un voyage à l'étranger. Toute personne résidant en permanence dans un autre pays de l'UE se voit toujours dans l'obligation de souscrire à un abonnement local. "Cela s'applique également aux étudiants qui passent un semestre d'études à l'étranger", explique Lex Kaufhold, chargé de la direction à l'Office de la propriété intellectuelle du Luxembourg.

La durée précise d'une période jugée "temporaire" n'est pas indiquée dans le règlement.

"L'UE est bien consciente du problème"

En cas de doute, les fournisseurs de services sont autorisés à vérifier le lieu de résidence des clients. Cette procédure peut s'effectuer de différentes manières selon la situation ; par examen de documents d'identité par exemple, ou par identification de l'adresse IP.

Ces mêmes fournisseurs sont toujours autorisés à restreindre des contenus aux seuls résidents de certains États membres de l'UE. Un télédiffuseur français, par exemple, peut faire en sorte de limiter sa médiathèque en ligne aux seuls résidents du territoire français. En outre, en Europe, la plupart des droits cinématographiques sont actuellement commercialisés par pays. De cette conjoncture découlent parfois des situations paradoxales : la série Arte "Bad Banks" par exemple, coproduite et partiellement tournée au Luxembourg, n'est pas disponible sur le site de replay d'Arte pour les internautes luxembourgeois.

La série "Bad Banks", pourtant coproduite au Luxembourg, est indisponible pour les internautes du Grand-Duché. Crédit: capture d'écran

De toute évidence, certaines frontières sont en train de tomber. Cependant, la situation demeure bien éloignée d'un marché numérique commun. Les raisons sont multiples : intérêts financiers des industries musicales et cinématographiques, soucis de mise en place des moyens techniques... "L'UE est bien consciente du problème" explique Lex Kaufhold. L'union y travaille, mais le processus pour surmonter tant d'obstacles est long et compliqué.