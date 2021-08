S'il n'atteint pas encore le niveau d'avant la pandémie, le taux de chômage des 15-25 ans tend à diminuer au Luxembourg, indique Eurostat. Le covid a notamment impacté les apprentis.

Le chômage des jeunes recule

S'il n'atteint pas encore le niveau d'avant la pandémie, le taux de chômage des 15-25 ans tend à diminuer au Luxembourg, indique Eurostat. Le covid a notamment impacté les apprentis.

La reprise s'affirme au Luxembourg, même pour les 15-25 ans, pourtant parmi les victimes collatérales du covid. Dans un rapport publié fin juillet, Eurostat indique en effet que 1.000 chômeurs de cette catégorie d'âge sont parvenus à trouver un emploi entre mai et juin dernier, même si le taux de chômage reste toujours élevé: 18,8% en juin.

Un résultat qui place le Grand-Duché à la neuvième place parmi les 27, mais tout de même au dessus de la moyenne de l'Union européenne, qui s'élève à 17%. Les mauvais élèves, à savoir l'Espagne, la Grèce et l'Italie, ont quant à eux dépassé ou presque atteint les 30%.

En comparaison avec ses voisins de la Grande-Région, le Luxembourg se situe légèrement en dessous de la France, qui affiche un taux de chômage de 19,1% chez les 15-25 ans. En Belgique, ce taux atteint les 17,1% tandis qu'il se situe à seulement 7,5% en Allemagne, où il s'est maintenu sous la barre des 10% depuis le début de la crise sanitaire.

La situation au Luxembourg s'améliore néanmoins nettement: un an auparavant, en juin 2020, le taux de chômage des jeunes dépassait les 30%. Un chiffre record au sein de la Grande-Région, qu'Eurostat explique par «la fermeture des bars et restaurants, qui embauchent facilement ce type d'actif», mais aussi par celle de nombreux secteurs économiques qui ont laissé «lycéens et étudiants en stage ou en alternance» sans emploi.

