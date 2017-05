(ChB) - Le contexte conjoncturel national et international tend à s'améliorer au fil des derniers mois. L'économie luxembourgeoise devrait bénéficier d'une croissance du PIB proche de 5% en 2017 et 2018.

Cette expansion serait mieux équilibrée, d'une part entre demande intérieure et extérieure, et d'autre part entre les performances respectives des activités financières et non financières.

"Malgré des troubles géopolitiques, malgré des tendances au protectionnisme, il faut bien constater que, au niveau mondial, il y a une reprise de la croissance qui profite à l'ensemble des régions du monde", explique Serge Allegrezza, directeur du STATEC, dans une vidéo accompagnant la note de conjoncture publiée ce mardi.

"Pour le Luxembourg, nous avons un portefeuille de produits et de services bien orientés donc on profite d'un environnement porteur. Nous pensons arriver à 5% de croissance cette année et l'année prochaine."

Le marché du travail au beau fixe

"La situation du marché du travail s'améliore", indique Bastien Larue du STATEC, "ça va même mieux qu'on l'espérait il y a encore quelques mois. Nous avons une croissance de l'emploi qui s'accélère au fil des derniers trimestres et cela profite à la plupart des branches et aux frontaliers autant qu'aux résidents."

"Le chômage baisse régulièrement depuis mi-2014, et cela devrait se poursuivre encore cette année et l'an prochain."