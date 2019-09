La société américaine a remporté mardi une première victoire devant la justice européenne, tandis que le constructeur italien a subi une première défaite, dans leur bataille contre les instances européennes les obligeant à rembourser des avantages fiscaux indus. Aux Pays-Bas pour la première et au Luxembourg pour le second.

Starbucks gagne, Fiat perd contre l'UE

La société américaine a remporté mardi une première victoire devant la justice européenne, tandis que le constructeur italien a subi une première défaite, dans leur bataille contre les instances européennes les obligeant à rembourser des avantages fiscaux indus. Aux Pays-Bas pour la première et au Luxembourg pour le second.

Sanctionnés il y a un peu moins de quatre ans, Starbucks et Fiat, ainsi que les deux Etats concernés, avaient déposé des recours contre la décision de la Commission européenne devant le tribunal de l'UE. L'arrêt de mardi est encore susceptible d'appel.



Le Luxembourg a pris note de l'arrêt rendu ce mardi et analysera en détails les motivations de la décision. l’arrêt avec toute la diligence requise et réserve tous ses droits. «Adhérant pleinement à la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices de l’OCDE (plan anti-BEPS), le Luxembourg rappelle avoir mis en œuvre au cours des dernières années de nombreuses réformes destinées à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Il continuera à participer de façon active et constructive aux discussions en cours portant sur une réforme de la fiscalité internationale des entreprises», précise le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué.



