Standard & Poor's confirme le triple «A» du Luxembourg

(JFC) - Après que Fitch et DBRS Morningstar ont annoncé début septembre le maintien de la notation «AAA» du Luxembourg, le ministère des Finances a communiqué vendredi que l'agence Standard & Poor's (S&P) en avait apporté la confirmation. L'agence de notation américaine estime que les finances publiques du pays disposent de la capacité nécessaire pour absorber l'impact négatif de la crise. «Je me réjouis que l'agence Standard & Poor's reconfirme le AAA avec perspective stable, et souligne le bien-fondé de la politique économique du gouvernement pour contrecarrer les effets de la pandémie du covid-19», a commenté Pierre Gramegna (DP), le ministre des Finances.

Dans son analyse, S&P note la situation de départ favorable du Luxembourg: des finances publiques saines grâce à «la politique budgétaire prévoyante des dernières années». Ceci aura permis au gouvernement de réagir rapidement à travers un vaste ensemble de mesures pour protéger les salariés et les entreprises. L'agence épingle notamment les deux paquets économiques du gouvernement, à savoir le programme de stabilisation covid-19 et le «Neistart Lëtzebuerg», qui permettront «d'atténuer la contraction du PIB à court terme».

Le Luxembourg conserve son triple A Fitch et DBRS Morningstar ont annoncé vendredi le maintien de la notation «AAA» du Luxembourg, et ce avec perspective stable. Malgré le contexte de crise, les deux agences de notation considèrent ainsi que le pays dispose de la capacité nécessaire pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie du covid-19

«Dans l'hypothèse d'une pandémie maîtrisée et d'un affaiblissement graduel de son impact économique au cours des prochains moins, S&P table sur une amélioration des perspectives de croissance du pays à partir du troisième trimestre 2020», indique le communiqué ministériel. «Les indicateurs de confiance des consommateurs et des entreprises, ainsi que les données concernant l'activité sectorielle, indiquent que la reprise économique est bien engagée et que les fondamentaux économiques restent solides.»

L'agence américaine relève aussi le cadre institutionnel transparent et efficace, la politique budgétaire durable et responsable, axée sur les investissements et les politiques économiques orientées vers une croissance économique durable. Elle souligne également qu'un secteur financier dynamique continuera à contribuer à la prospérité du pays.

Malgré la crise sanitaire, le Grand-Duché conserve la meilleure cotation en termes de solvabilité. L'agence de notation américaine considère en effet que l'augmentation de la dette due à la pandémie n'est que temporaire.

Pour rappel, en juin déjà et malgré la crise sanitaire alors à son apogée, l'agence Moody's avait accordé au Luxembourg la note maximale «AAA» en ce qui concernait sa solvabilité. L'agence américaine fondait son évaluation sur l'espoir que le profil de crédit du Luxembourg «résistera aux risques liés au Brexit, aux changements en cours dans les réglementations fiscales mondiales et européennes, ainsi qu'aux tensions commerciales mondiales.»

