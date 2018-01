Interview: Thierry Labro

L'Institut luxembourgeois des actuaires (ILAC) a célébré récemment son vingt-cinquième anniversaire en présence du ministre des Finances, Pierre Gramegna. Ces spécialistes du risque sont proportionnellement dix fois plus nombreux qu'en France et ils ont un rôle crucial pour l'assurance et dans de nombreux secteurs, explique le président de l'ILAC, Franck Marchand, directeur des opérations et membre du comité de direction chez Le Foyer.

Actuaire, c'est un des plus vieux métiers du monde et pourtant, on ignore à peu près tous ce que fait un actuaire...

Franck Marchand: Oui, il y en avait dans l'Antiquité. Les actuaires sont capables de valoriser le risque et ils vont essayer de l'encadrer.

Ça ne nous parle pas beaucoup plus...

Prenez une assurance-vie. Cela consiste à dire qu'à un moment donné, le décès du souscripteur, une prime va être donnée aux ayants droit. L'actuaire va mesurer combien il faut mettre d'argent de côté pour remplir la promesse de départ. Nous allons établir la valeur de cette promesse, pour la compagnie d'assurances qui ensuite, va proposer son service à un client.

D'une certaine manière, vous êtes le garant des intérêts du consommateur?

Oui, c'est à peu près ça. Disons que nous sommes là pour faire en sorte que les promesses soient tenues à l'échéance, notamment dans le secteur de l'assurance. Mais les actuaires sont aussi présents dans le secteur de la banque et de la finance, de la sécurité sociale ou de la démographie. On en trouve chez des superviseurs, dans la réassurance, dans le contrôle de la solvabilité des assureurs, des régimes complémentaires de pension et des plans de pension, dans toutes sortes de secteurs où il faut estimer le risque.

Le risque, c'est avant tout une question de perception, non, pas forcément évident à fixer de manière équitable pour tout le monde?

Surtout, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui a une aversion au risque. Dans le temps, on acceptait la fatalité de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Aujourd'hui, les procès sont de plus en plus nombreux... Autrefois, par exemple, vous aviez des fiches de mortalité. Vous saviez qu'à 40 ans, vous avez x pour cent de probabilité d'avoir telle ou telle maladie ou de vivre tel événement. Les contrats d'assurance avaient des taux fixes sur une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est devenu très complexe. Et cela a encore plus évolué avec la crise. Les modèles sont devenus beaucoup plus complexes en raison d'un très grand volume de données à traiter pour essayer de dégager des modèles. Et ce n'est probablement pas fini avec l'essor des objets connectés. Prenons les assurances automobiles. Il y a déjà des produits d'assurance au Luxembourg qui baissent leurs tarifs contre l'installation d'un boîtier dans la voiture et de l'étude des données.

Ça change un peu votre métier, non?

On est passé d'un modèle où, à partir des données du passé, on tentait de fixer les choses du futur à un modèle où il faut étudier des quantités phénoménales de données quasiment en temps réel. Même les tarifs d'assurance pourraient à terme évoluer en temps réel. C'est ce qu'on appelle la «tarification dynamique», exactement comme c'est le cas dans l'énergie où on peut payer son énergie moins cher à certaines heures de la journée.

Dans les fonds d'investissement comme dans le secteur des avocats, par exemple, l'arrivée de l'intelligence artificielle malmène les acteurs traditionnels, l'humain. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver des plates-formes d'actuaires robotisés, moins chers, plus malléables?

Je me suis posé la même question et si les spécialistes disent que 94 % des comptables pourraient disparaître, il faudra toujours des actuaires pour apporter leur part de subjectivité au calcul des organisations pour lesquelles ils travaillent.

Justement, ça se trouve comment des actuaires, vous êtes combien au Luxembourg?

Il y a vingt-cinq ans, au moment de la création de l'association, devenue entre-temps un institut pour une raison que je vais vous expliquer, nous étions 33. Aujourd'hui, nous sommes 244. En proportion, par rapport aux 3.000 actuaires français, ça fait dix fois plus!

Qu'est-ce qui justifie cette différence, le poids du secteur bancaire et financier?

Pas seulement. Mais ce qui est sûr c'est que la crise a abouti à davantage de régulation et de volonté de contrôle des autorités. Et par exemple, la directive européenne Solvabilité II crée beaucoup de besoins. Nous serons les garants des provisions techniques des sociétés soumises à cette réglementation. Ça va créer un appel d'air.

D'où viennent les actuaires? Du Luxembourg?

Nous avons une quinzaine de Luxembourgeois, mais la majorité des actuaires viennent de France ou de Belgique. Ces dernières années, nous voyons arriver des actuaires d'Ukraine, d'Italie, d'Espagne, de beaucoup de destinations. Au cours de son allocution, le ministre a aussi prédit une arrivée d'actuaires en raison du Brexit.

Ils ont quels types de profil?

Souvent, ils ont fait des études de mathématiques ou d'économie plus trois années de spécialisation. Ils sont aussi déjà très pointus dans la datascience ou le big data. La liste des instituts de formation sont sur notre site internet. Par exemple, avec Solvabilité II, ils doivent être «fit and proper».

D'où le changement d'association en institut?

Exactement. Notre objectif est de proposer des cycles de conférences et de formations à l'issue desquelles nous délivrons un certificat. Notre formation, le Continuing Professional Development) est reconnue par l'Association européenne des actuaires. Et quand des actuaires vont dans un autre pays, ils peuvent se revendiquer de cette formation. Nos conférences, qui sont ouvertes à tout le monde, couvrent des champs très larges, du bitcoin aux monnaies cryptées en passant par la protection des données, l'innovation dans le secteur de l'assurance ou la géopolitique. Elles se font souvent en partenariat avec d'autres, comme l'Association des compagnies d'assurances, l'Association luxembourgeoise des compliance officers, l'Association des courtiers en assurances, l'ADA, la Caisse nationale de santé ou la Commission nationale de protection des données ou l'Université.