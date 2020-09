Le ministre du Travail Dan Kersch a donné ce mardi quelques précisions sur la réorganisation que le géant de l'acier compte mettre en place au Grand-Duché. Plus de 350 postes concernent des préretraites.

Sort incertain pour 274 salariés d'ArcelorMittal

(ER) - Après la première rencontre, programmée lundi, entre les syndicats, la direction et le gouvernement, les ministres LSAP Dan Kersch (Travail) et Franz Fayot (Economie) ont donné ce mardi quelques précisions sur la restructuration d'ArcelorMittal et les 570 emplois menacés.

Le ministre du Travail a détaillé les changements envisagés par le groupe sidérurgique: 87 postes concernent des départs en préretraite, 30 des pensions, 273 des préretraites ajustement mais aussi 37 autres départs. A noter aussi que 123 nouvelles embauches sont à l'agenda mais aussi 274 personnes dont le sort n'est pas encore déterminé.

Dan Kersch a aussi rappelé la mise en place d'un comité de suivi avec les ministères de l'Economie et du Travail. Une proposition officielle de tripartite de l'acier devrait être annoncée ce mercredi.

La possibilité d'un éventuel plan de maintien de l'emploi a été évoquée, une hypothèse que le ministre du Travail a envisagée comme une des suites de la tripartite. L'idée d'un plan social inquiète aussi pas mal d'observateurs. Certains ont le sentiment que l'entreprise est prête à un licenciement d'un certain nombre d'employés pour obliger l’Etat d'ouvrir ses caisses pour accompagner les personnes concernées.

Au sein de la Chambre, de nombreux députés ont leur incompréhension quant à la volonté de l'entreprise «de recruter un certain nombre de profils alors même que les effectifs sont réduits». D'autres soulignent le fait que, selon eux, ces informations tendent à confirmer qu'ArcelorMittal tente de profiter de la crise actuelle pour se restructurer avec des fonds de l'Etat. En guise de conclusion, Dan Kersch a réaffirmé «qu'aucun site ni aucune ligne de production ne seront fermés au Luxembourg».

Pour rappel, l'entreprise sidérurgique a annoncé la semaine dernière son intention de réduire son effectif global au Luxembourg de 570 postes. La branche luxembourgeoise du géant de l'acier évoque une situation de crise (taxes aux États-Unis, concurrence asiatique, respect des normes d'émissions carbone,...).

