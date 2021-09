La pandémie a provoqué un autre changement que le télétravail sur le marché de l'emploi : les recruteurs signent plus facilement des contrats intérimaires que des CDI, selon le ministère du Travail. De quoi peser sur la précarité.

Le covid booste le recours à l'intérim

Marie DEDEBAN La pandémie a provoqué un autre changement que le télétravail sur le marché de l'emploi : les recruteurs signent plus facilement des contrats intérimaires que des CDI, selon le ministère du Travail. De quoi peser sur la précarité.

Si le covid et les mesures sanitaires ont fait grimper un temps la courbe du chômage au Luxembourg, ils ont également bouleversé le monde du travail. Après une baisse du nombre d'intérimaires en 2020, les employeurs ont de plus en plus recours aux contrats courts et missions temporaires. Ainsi, en un an, le nombre de personnes en intérim a été multiplié par 2,5. Passant de 3.320 en mars 2020 à 8.360 en 2021, selon l'Inspection de la sécurité sociale.

Ce vendredi, le ministre du Travail Dan Kersch (LSAP) a aussi précisé que ces contrats ne dépassent généralement pas plus d'une semaine. Et ce raccourcissement semble convenir à de plus en plus de recruteurs.

Plus long et délicat de décrocher un CDI

Ainsi, entre mars 2020 et février 2021 (au cœur de la crise covid donc) 84,8% des intérimaires signaient pour une semaine voire moins. Un an plus tôt, sur la même période 2019-2020, le ratio était de 82,4%. Mais cet essor n'est, bien entendu, guère favorable aux salariés. Car enchaîner les missions temporaires «ne protège pas adéquatement contre la maladie et la perte d'emploi», rappelle le député Sven Clement (Piraten) qui interpellait le ministre à ce sujet.

Il apparaît ainsi de plus en plus difficile pour les intérimaires de décrocher un contrat de longue durée. Le taux de recrutement de ces employés a en effet «baissé de 14%» entre 2019 et 2020, souligne Dan Kersch dans sa réponse parlementaire.

Autrement dit, les chances de transformer l'essai «sont réduites de 20% après la pandémie».

Selon les données de l'administration luxembourgeoise, même le délai entre une mission intérim et une proposition d'embauche aurait tendance à s'allonger. En 2019, 3,2% des intérimaires parvenaient à décrocher un CDI au bout d'un mois d'intérim. En 2020, ce taux «devrait retomber à 2,7%», selon Dan Kersch. Certainement dans le doute concernant l'activité de leur entreprise, bien des dirigeants hésitent à signer un engagement à long terme, faute de visibilité économique.

Le ministre du Travail rappelle, au passage, que des négociations sur ce statut d'intérim sont en cours avec les partenaires sociaux pour procéder à «des ajustement législatifs». Pas un mot de plus sur la nature et l'avancée des mesures proposées jusque-là, les discussions «n'étant pas encore terminées».

