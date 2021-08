Au 31 juillet, l'ADEM comptait 16.807 inscrits. Un chiffre en progression par rapport au mois précédent. Mais sur un an, le chômage aura marqué un recul spectaculaire de l'ordre de 15%.

Social

405 nouveaux demandeurs d'emploi en un mois

Patrick JACQUEMOT Au 31 juillet, l'ADEM comptait 16.807 inscrits. Un chiffre en progression par rapport au mois précédent. Mais sur un an, le chômage aura marqué un recul spectaculaire de l'ordre de 15%.

Le taux de chômage baisse au Luxembourg. A l'heure où les bonnes nouvelles ne sont pas si fréquentes, autant se satisfaire de celle-ci. Ainsi, vendredi, l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) a-t-elle annoncé un taux de 5,6% pour juillet 2021 (contre 5,7% le mois passé). Reste que le nombre de personnes à la recherche d'un travail, lui, est en légère augmentation.

Le «cas de force majeure» reconnu pour 140 entreprises Le comité de conjoncture s'est spécialement réuni, en ce début août, pour statuer sur les mesures de chômage partiel à accorder aux sociétés dont l'activité a été impactée par les récentes averses diluviennes.

Ainsi, le nombre de résidents inscrits à l'Adem et disponibles pour un poste se monte aujourd'hui à 16.807 personnes. Et l'Agence de constater que, pour le septième mois de l'année encore, les inscriptions ont été «relativement faibles». A cela une explication : le maintien des mesures du chômage partiel pour encore plusieurs centaines d'entreprises, retardant d'éventuels licenciements ou fin de contrat.

Reste qu'incontestablement la reprise de l'activité a un effet bénéfique sur l'emploi au Luxembourg. Ainsi, à comparer la situation du pays à un an d'intervalle, le chômage a baissé de manière significative. Quand l'été dernier le pays comptait 19.762 personnes sans emploi, leur nombre a baissé de près de 17% sur douze mois signe que les entreprises ont repris leur activité et ont bel et bien besoin de main-d'oeuvre.

D'ailleurs, l'Adem le constate via un autre vecteur : le nombre de postes déclarés vacants par les employeurs. Sur un an, leur importance a grandi de plus de 22% atteignant 3.481 places à prendre aujourd'hui. Mais en tout, c'est un total de 9.714 offres dont l'Agence dispose dans ses fichiers. «Les indicateurs sur les offres d'emploi atteignent de nouveau, voire dépassent, les niveaux d'avant-crise», constate d'ailleurs l'organisme.





