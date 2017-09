(T. L.) Premier Conseiller de gouvernement au ministère de l’Économie, Patrick Nickels, a été reconduit dans ses fonctions de président du conseil d’administration de la SNCI pour une période de cinq ans à partir du 1er octobre 2017.

Michèle Eisenbarth sera la représentante de l'Etat sur la même période.

Le conseil d'administration se compose donc de la façon suivante, selon les informations publiées au Journal officiel: Patrick Nickels (État), Arsène Jacoby (État), Gilles Scholtus (État), André Roeltgen (OGBL), Patrick Dury (LCGB), Paul Zimmer (CGFP), Tom Baumert (Chambre de commerce), Carlo Thelen (Chambre de commerce), Tom Wirion (Chambre des métiers), Charles Bassing (Chambre des métiers).

La Société nationale de crédit et d'investissement, banque de développement en soutien aux entreprises luxembourgeoises a accordé des financements pour 177,10 millions d'euros l'an dernier, une augmentation très importante en raison des prises de participations, notamment d'ArcelorMittal et de la SES. Elle avait clôturé l'année avec un résultat de 48 millions d'euros contre 38 millions un an plus tôt.

