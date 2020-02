Dans le courant de l'année, une filiale du fonds souverain d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) va installer une quarantaine d'employés dans un immeuble de 10.400 m² à proximité des Galeries Lafayette. Le fonds est déjà propriétaire du prestigieux site.

Économie 2 min.

Silver Holding prend ses quartiers au Royal Hamilius

Dans le courant de l'année, une filiale du fonds souverain d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) va installer une quarantaine d'employés dans un immeuble de 10.400 m² à proximité des Galeries Lafayette. Le fonds est déjà propriétaire du prestigieux site.

(DH) - Silver Holdings, une filiale du fonds souverain d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), va devenir l'unique locataire de l'immeuble de bureaux sur le nouveau site Royal Hamilius. Selon nos confrères de Luxtimes, une quarantaine d'employés vont ainsi quitter leurs bureaux du Kirchberg pour s'installer dans un immeuble de 10.400 m² situé dans un des endroits les plus prisés du centre-ville.

Les 40 employés pourraient ainsi disposer chacun de 260 m², contre un espace de bureau moyen de 12 m² actuellement. Mais à ce jour, aucune information n'a filtré quant aux projets de Silver Holding. «Ils évalueront leurs besoins au fil du temps », a déclaré un porte-parole.

Royal-Hamilius, nouvelle «locomotive du centre-ville» L'ouverture du centre commercial en plein cœur de la capitale a suscité bien des réactions. Serge Wilmes, échevin en charge du commerce, veut y voir un pole d'attraction qui rejaillira sur tout le secteur.

Ce genre d'opération n'est pas rare puisque, il y a quatre ans, la China Merchants Bank, avait placé 18 personnes dans son immeuble de 6.000 m² sur le boulevard Royal. Cette société avait ensuite recruté, selon une source immobilière qui a tenu à rester anonyme.

Pour rappel, ADIA gère environ 697 milliards de dollars pour le compte du gouvernement d'Abou Dhabi. Silver Holdings est géré en grande partie par des membres de la famille royale de l'émirat.

Galeries Lafayette d'abord, Decathlon ensuite Ce jeudi, le centre commercial Royal-Hamilius franchit un nouveau cap avec la présentation à la presse du grand magasin de mode et d'accessoires. Après FNAC et Delhaize, le prochain poids lourd attendu devrait être l'enseigne de sports.

L'immeuble du site Royal Hamilius est la quatrième plus grande transaction de bureaux au Luxembourg au cours de l'année écoulée, derrière la troisième tour de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui s'étend sur 39.750 m², le nouveau bâtiment Ferrero près de l'aéroport du Findel avec 29.500 m² et la reprise par l'Etat des anciens locaux de 14.000 m² de Ferrero, non loin de l'aéroport.

La location de bureaux dans le centre-ville s'élève en moyenne à environ 51 € par mètre carré. Le site Royal Hamilius comprend également 16.000 m² de commerces, 7.500 m² de logements et un parking souterrain. Au cours des derniers mois, les Galeries Lafayette, la Fnac et le magasin d'alimentation Delhaize ont ouvert leurs portes.