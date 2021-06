Pour assurer son avenir malgré la faillite de son principal créancier, le groupe Liberty Steel annonce ce lundi se restructurer. Le site luxembourgeois et son homologue de Liège intégreront l'entité basée en Roumanie.

L'aciérie de Dudelange deviendra «roumaine»

Pour assurer son avenir malgré la faillite de son principal créancier, le groupe Liberty Steel annonce ce lundi se restructurer. Le site luxembourgeois et son homologue de Liège intégreront l'entité basée en Roumanie.

(Jmh avec Marco Meng) - Si les solutions pour pérenniser l'avenir du site de Dudelange étaient cherchées hors du groupe Liberty Steel, une réorganisation interne s'amorce. Dans un communiqué publié lundi, GFG Alliance annonce que le groupe a l'intention de fusionner les activités sidérurgiques actives au Luxembourg, en Belgique et en Italie avec celles présentes en Roumanie.

Pour permettre cette opération et rembourser ses dettes après la faillite de Greensill Capital, principal créancier du groupe sidérurgique, ce dernier envisage «une restructuration complète» et s'apprête à vendre ses activités dans le domaine de l'aérospatiale et des alliages spéciaux au Royaume-Uni. Ce qui doit officiellement permettre de «recentrer les activités du groupe, de protéger les emplois et de développer davantage ses actifs restants», selon le communiqué officiel.

Concrètement, GFG Alliance entend se concentrer sur «les unités rentables de base» et miser sur le développement des énergies renouvelables. Ce qui va se traduire par le développement des aciéries Liberty Ostrava, en République tchèque, et Liberty Galati en Roumanie. Dans ce contexte, la fusion de Liège-Dudelange (Belgique et Luxembourg) et de Liberty Magona (Italie) au sein de l'organisation Liberty Galati doit permettre «d'optimiser l'intégration opérationnelle entre les trois usines».

Dans le cadre de la restructuration, Galati, la plus grande aciérie intégrée de Roumanie, deviendra le principal fournisseur de bobines laminées à chaud (bobines d'acier plat) aux usines du Luxembourg et de la Belgique. «Les premières phases de ce programme de restructuration ont déjà commencé», ajoute GFG dans son communiqué. Les premières livraisons en provenance de Roumanie devraient arriver dans les prochaines semaines à Dudelange, «afin qu'elle puisse redémarrer ses lignes peu après.»

Outre le circuit d'approvisionnement, la restructuration devrait conduire à d'autres synergies dans différents domaines tels que les achats, l'informatique ou la comptabilité. A noter que cette annonce intervient la veille d'un échange à la Chambre sur l'avenir du site de Dudelange. Contacté lundi, le ministère de l'Economie indique que Franz Fayot (LSAP) «réalisera une déclaration sur la situation de l'usine de Dudelange à la Chambre mardi après-midi», sans en dévoiler la nature. De son côté, Robert Fornieri, secrétaire général adjoint du LCGB, contacté lundi, se dit «surpris par cette annonce qui n'a jamais été discutée avec nous» et parle de «provocation» et de «manque de respect envers le dialogue social».

Si le représentant du syndicat majoritaire dans l'usine précise que «la possibilité de faire des approvisionnements via le site de Galati a été évoquée, rien de concret n'est venu à ce jour». Et ce dernier de réaffirmer «rester sur ses positions, à savoir ne plus travailler avec le groupe Liberty». Une réunion avec la direction luxembourgeoise du groupe est prévue mercredi, le syndicaliste attend et souhaite «vouloir être surpris par les annonces à venir», mais que ces dernières «soient accompagnées de garanties bien plus solides que ce qui a été réalisé jusqu'à présent».

A l'inverse, les syndicats estiment qu'être intégré à un groupe comme ArcelorMittal, qui détient quatre laminoirs à rail en Europe, ne fera que «créer une concurrence interne néfaste». ArcelorMittal a annoncé lundi avoir déposé une offre pour racheter l'aciérie Ascoval (Nord) et l'usine de rails de Hayange avec des investissements de plus de 60 millions d'euros à la clef. Selon une source proche du dossier, Saarstahl propose trois millions d'euros pour l'achat des deux sites, et plus de 40 millions d'euros à injecter en investissements, ainsi que 45 millions de reprise de dettes.

