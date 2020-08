SES contraint de revoir sa trajectoire 2020

En comparaison aux chiffres de l'an dernier, le bénéfice net de l'opérateur de satellites luxembourgeois a diminué de moitié sur le premier semestre. Une réalité qui contraint la société de Betzdorg a réviser, à la baisse, ses ambitions de chiffre d'affaires. Plutôt dans les 1,8 milliard d'euros.

Patrick JACQUEMOT En comparaison aux chiffres de l'an dernier, le bénéfice net de l'opérateur de satellites luxembourgeois a diminué de moitié sur le premier semestre. Une réalité qui contraint la société de Betzdorg a réviser, à la baisse, ses ambitions de chiffre d'affaires. Plutôt dans les 1,8 milliard d'euros.

Oui, le covid-19 impacte aussi les opérateurs de satellites. La preuve avec SES qui a vu son bénéfice net semestriel diminué de 49% en comparaison aux chiffres 2019. Une diminution due principalement à la baisse du chiffre d'affaires hors taxes ajusté (-2,3%) et à des charges fiscales supplémentaires par rapport au premier semestre de l'année dernière. Rien de bien positif donc à l'heure où la société de Betzdorf vient de finaliser un Plan de maintien dans l'emploi inédit dans son histoire.

D'autre part, les revenus de l'opérateur ont baissé de 1,5%, uniquement en raison d'une baisse de l'activité vidéo, secteur le plus important du groupe, mais aussi le plus compétitif depuis des années.

«L'activité s'est bien comportée au premier semestre avec des ventes solides dans des conditions de marché difficiles, les avantages de nos mesures proactives de réduction des coûts pour compenser l'impact potentiel du covid-19 se reflétant également dans nos résultats», indique Steve Collar, directeur général du groupe.

Dans le détail, l'activité vidéo (représentant près de 60% des ventes), a chuté de 8,1% au cours des six premiers mois. Les activités de la branche réseau, en revanche, ont continué de croître au cours de la période (+6,4%), avec une augmentation à la fois du réseau fixe et de la mobilité, un secteur peu affecté par la baisse du trafic aérien et qui est l'un des principaux clients dans ce domaine. Ce n'est que dans le cas des services gouvernementaux qui ont enregistré une légère baisse (-2,2%).

Steve Collar estime que, pour SES, les coûts liés à la pandémie se montent de 40 à 60 millions d'euros. Photo : Lex Kleren

Au niveau de ses prévisions, le groupe a donc revu -légèrement- ses objectifs à la baisse. Désormais , Steve Collar envisage plutôt un chiffre d'affaires compris entre 1,86 et 1,9 milliard d'euros (contre 1,92 à deux milliards d'euros à l'origine).

Le chiffre d'affaires hors taxes est lui aussi réajusté. Les estimations pour la fin de l'exercice 2020 se montant entre 1,12 et 1,16 milliard d'euros quand la fourchette la plus optimiste s'élevait à 1,21 milliard d'euros.

