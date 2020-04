BCEE, BIL, BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, Raiffeisen, ING et Bank of China : tels sont les établissements ayant validé la nouvelle convention encadrant le régime des prêts garantis par l’État.

Sept banques valident la caution de l'Etat

«La présence d’une place financière importante et d’un secteur bancaire fortement capitalisé s'avère être une source de soutien.» Ce mardi, le propos de Pierre Gramegna (DP) s'est mué en une preuve concrète avec la signature d'un nouveau texte régissant le régime des prêts garantis par l’État. Une mesure dont vont bénéficier nombre d'entreprises chahutées par la crise actuelle.

L'idée avait été dévoilée parmi les axes du Plan de stabilisation de 8,8 milliards d'euros voilà un mois tout juste. Quatre semaines plus tard, le gouvernement peut se satisfaire d'avoir rallié à sa cause non pas six banques, mais sept. La Bank of China étant venue se glisser parmi la liste des établissements acceptant que l'Etat luxembourgeois puisse se porter garant des prêts bancaires accordés à des entreprises. Et cela à hauteur de 2,5 milliards d’euros.

Le principe est simple : afin de couvrir leurs besoins immédiats (en fonds de roulement comme en investissements), les entreprises pourront solliciter l'une de ces banques pour souscrire un prêt qui pourra s’élever jusqu’à 25% de leur chiffre d’affaires. Le crédit accordé bénéficiera d’une garantie de l’État à hauteur de 85%.

Rassurés par ce soutien, les établissements qui conservent une part de risque de 15%, pourront accorder un plus grand nombre de prêts, espère-t-on du côté du gouvernement. Et ceci pour des montants plus élevés. Sont éligibles les prêts accordés par les banques aux grandes entreprises, PME et indépendants, y compris aux jeunes entreprises innovantes. Cependant, le bénéfice des crédits ne pourra être réservé qu'aux entreprises déjà viables avant le 18 mars 2020, date de la proclamation de l’état d’urgence.

Ce régime de garantie vient s'ajouter aux moratoires sur des prêts existants que les banques, en concertation avec le gouvernement, se sont engagées à accorder aux entreprises dans le contexte actuel de crise. Au 21 avril, plus de 8.000 moratoires de 6 mois ont déjà été accordés à des entreprises luxembourgeoises. Ceci qui correspond à un taux d'acceptation de près de 98%, et surtout un report de remboursements de 2,6 milliards d’euros entièrement à la charge des banques.

«Les banques prennent donc bien leurs responsabilités et jouent un rôle essentiel pour le pays», a salué Pierre Gramegna. Selon lui, le nouveau dispositif apportera «le soutien nécessaire à nos entrepreneurs et entreprises, et les aidera à se préparer au renouvellement de l’économie dans l’après-crise». Et le ministre de s'enthousiasmer à l'idée qu'un autre établissement de la Place financière ne vienne rejoindre ce "club des sept".



A noter que cette garantie d'emprunt reste l'une des solutions proposées aux entrepreneurs en difficulté. D'autres recours sont possibles et ont été mis en place spécialement à l'occasion de la crise comme le soutien possible de la Société nationale de crédit et d'investissement. La SNCI a reçu l'accord du gouvernement pour débloquer, facilement, de 12.500 à 10 millions d'euros de prêt. Appréciable.

