Lutte contre l'inflation

Selon le Statec, les prix de l'immobilier vont baisser cette année

Lutte contre l'inflation

Selon le Statec, les prix de l'immobilier vont baisser cette année

Marco MENG Les banques au Luxembourg profitent de la hausse du taux directeur - malgré la baisse de la demande de crédit. Pour la première fois depuis longtemps, la tendance s'inverse dans le secteur de l'immobilier.

Après une décennie de taux d'intérêt bas, les banques centrales ont relevé leurs taux directeurs afin de freiner la demande et de ralentir l'inflation. Les banques en profitent. «La marge d'intérêt totale devrait avoir augmenté de 37% en 2022 et de 26% d'ici 2023», écrit le Statec dans une analyse présentée vendredi.



Le taux de refinancement principal, auquel la BCE prête de l'argent aux banques, est passé à 3%, et le taux marginal de l'argent au jour le jour à 3,25%, son niveau le plus élevé depuis 2008. Le taux d'intérêt qui rémunère les dépôts et les réserves excédentaires est passé de -0,5% à 2,5%. Ainsi, alors que les banques devaient payer des intérêts sur une partie de leurs dépôts excédentaires auprès de la banque centrale depuis juin 2014, elles perçoivent depuis septembre des intérêts sur ces dépôts et encore plus sur leurs réserves obligatoires, ce qui constitue une source directe de gains d'intérêts.

Hausse des taux d'intérêt

De leur côté, les banques ont augmenté leurs taux d'intérêt : fin 2022, les nouveaux prêts aux entreprises au Luxembourg étaient accordés à des taux d'intérêt moyens de 2,8 % (+1,7 point de pourcentage en glissement annuel). Les taux d'intérêt moyens des nouveaux crédits à la consommation s'élevaient à 4,1 % (+1,5 point de pourcentage), tandis que pour les crédits immobiliers, les taux d'intérêt variables s'élevaient en moyenne à 2,6 % (+1,2 point de pourcentage) et les taux d'intérêt fixes à 3,5 % (+2,1 points de pourcentage).

«L'adaptation du taux d'intérêt moyen des crédits immobiliers en cours», explique le Statec, "se fait un peu plus lentement - il était de 2 % en décembre -, car les banques ont accordé davantage de crédits immobiliers à taux fixe entre 2015 et 2021.

Prix de l'immobilier en baisse

Selon la dernière enquête Bank Credit Survey, menée en janvier auprès de 151 banques de la zone euro, dont sept au Luxembourg, la demande de crédit des entreprises et des ménages a fortement diminué en 2022 et devrait continuer à baisser au premier trimestre 2023. Toutes les banques interrogées au Luxembourg ont constaté une baisse de la demande de crédits immobiliers au dernier trimestre 2022 . Le total des nouveaux crédits immobiliers à taux fixe accordés par les banques au Luxembourg a chuté de 40% en glissement annuel au quatrième trimestre 2022, et les crédits aux entreprises de 23%.

Le produit bancaire, qui comprend tous les revenus, a augmenté pour 80% des banques ; le résultat avant provisions et impôts du secteur bancaire luxembourgeois a augmenté de 21% en glissement annuel.

Les banques continueront à bénéficier de la hausse des taux d'intérêt en 2023.

Les taux d'intérêt élevés pèsent sur la demande de crédits et sur les transactions immobilières, qui ont diminué de 14% en glissement annuel. La hausse des prix de vente des biens immobiliers au Luxembourg est tombée à 11% en glissement annuel au troisième trimestre, une évolution «qui devrait encore s'accentuer au cours des trimestres suivants», estime l'autorité statistique.

Ses prévisions pour l'évolution des prix de l'immobilier en 2023 ont été revues à la baisse : à -2,3% en glissement annuel après un renchérissement de 14% en 2021. En décembre encore, le Statec prévoyait un renchérissement de l'immobilier de 0,8% cette année.

