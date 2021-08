Un endettement toujours plus grand lié à l'immobilier

Contrairement aux autres secteurs qui ont marqué le pas en 2020 en raison de la pandémie, le poids du logement dans le budget des ménages continue de peser toujours plus lourd, indique la CSSF dans son dernier rapport annuel. Une tendance qui ne serait pas près de changer.

Jean-Michel HENNEBERT Contrairement aux autres secteurs qui ont marqué le pas en 2020 en raison de la pandémie, le poids du logement dans le budget des ménages continue de peser toujours plus lourd, indique la CSSF dans son dernier rapport annuel. Une tendance qui ne serait pas près de changer.

Face à la hausse forte et constante des prix de l'immobilier au Luxembourg, les ménages se voient contraints d'adopter une même stratégie: s'endetter toujours plus lourdement. Si en 2019 le taux d'emprunt des ménages s'établissait à «environ 75%», le ratio entre le prêt accordé et la valeur du bien acquis continue d'augmenter pour se fixer en moyenne à 77,6% en 2020, selon les données publiées dans le dernier rapport annuel de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

En clair, les nouveaux propriétaires ont emprunté près de 80% de la valeur de leur logement. Un chiffre qui atteint même 90% dans un tiers des cas (33%), preuve de l'écart de plus en plus grand qui se creuse entre les prix du marché et la réalité des revenus des résidents. Selon les données collectées par le gendarme de la Place, le ratio dette-revenu des ménages au Luxembourg atteint 939%, ce qui «suggère que l'emprunteur moyen a une dette totale de plus de neuf fois son revenu disponible annuel» précise la CSSF.

L'immobilier donne des sueurs froides à la CSSF Avec des emprunts qui représentent, en moyenne, trois quarts du prix global d'une acquisition, les ménages du Grand-Duché se retrouvent exposés à toute fluctuation du marché, selon le gendarme de la Place. Des données qui ne concernent que 2019, et qui excluent donc les effets de la pandémie.

Et aucun signe d'accalmie ne serait en vue pour l'heure, puisque tous les indicateurs relevés indiquent au mieux une stagnation. Et au pire une hausse. Conséquence indirecte de cette situation, la durée moyenne des prêts s'allonge pour atteindre «presque 22 ans» et le remboursement de la dette liée au logement représente en moyenne «environ 39% du revenu disponible annuel». Une donnée toutefois difficilement comparable puisque la CSSF publie uniquement depuis 2019 les données précises liées au poids des crédits immobiliers dans le budget des ménages.

Les banques devront limiter les crédits immobiliers L'Etat veut protéger les particuliers du surendettement lié à l'achat d'un bien, et les banques de l'effondrement de la bulle spéculative. A compter du 1er janvier 2021, serrage de ceinture concernant le montant des emprunts possibles.

Face au risque élevé de surendettement des ménages et de création d'une bulle spéculative qui mettraient à mal le système bancaire, des limites dans l'octroi des prêts immobiliers ont été instaurées depuis le 1er janvier 2021. Pour l'heure, l'endettement moyen de l'ensemble des ménages luxembourgeois s'élève à 178% de leur revenu, contre 104% au niveau européen.

