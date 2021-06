Ces pays «bon marché» pour les Luxembourgeois

Sur un an au Luxembourg Près d'une création d'emploi sur deux a bénéficié à un frontalier

En un an, le Grand-Duché a créé 8.375 emplois salariés, dont 4.517 pour les résidents et 3.859 pour les frontaliers. Sur une décennie, la progression la plus forte est constatée chez les résidents étrangers.