Par Thierry Labro

Cela fait des mois que cela se prépare en coulisses: Karim Michel Sabbagh quittera ses fonctions à la tête de la SES le 5 avril après la prochaine assemblée générale. Officiellement pour raisons personnelles.

Steve Collar, actuellement Directeur Général de SES Networks, a été nommé Directeur Général et Président du Comité Exécutif de SES, et devient Directeur Général désigné avec effet immédiat.

Andrew Browne, qui était jusqu’à récemment Directeur Financier d’O3b Networks et Directeur Financier de SES de 2010 à 2013, a été nommé prochain Directeur Financier de SES, et devient Directeur Financier désigné avec effet immédiat.

Au cours des prochaines semaines, Steve et Andrew travailleront en étroite collaboration avec Karim Michel Sabbagh, Directeur Général et Président du Comité Exécutif actuel, et Padraig McCarthy, Directeur Financier actuel, afin d’assurer une transition sans heurt.



SES

Le Conseil a accepté la décision de Karim Michel Sabbagh de quitter ses fonctions de Directeur Général et Président du Comité Exécutif, à compter de la prochaine Assemblée générale annuelle (AG) de SES le 5 avril 2018, afin de passer plus de temps avec sa famille et poursuivre de nouveaux intérêts.

En outre, Padraig McCarthy, Directeur Financier de SES, a informé le Conseil de son intention de prendre sa retraite en 2018 et il a été convenu qu’il quittera son poste actuel également au moment de la prochaine AG du 5 avril 2018; cependant il restera à la disposition de la société après cette date.

Les autres membres du Comité Exécutif, à savoir Ferdinand Kayser (Directeur Général de SES Video), Christophe De Hauwer (directeur Stratégie et Développement), Martin Halliwell (directeur technique), Evie Roos (directrice des Ressources humaines) et John Purvis (directeur juridique), resteront tous à leur poste.

Un successeur à Steve Collar au poste de Directeur Général de SES Networks sera nommé en temps voulu.

Le Président du Conseil d’Administration de SES, Romain Bausch, a déclaré: "Nous sommes très heureux d’accueillir Steve et Andrew aux postes de prochain Directeur Général et de prochain Directeur Financier. Tous deux ont une vaste expérience de SES et de l’industrie satellitaire dans son ensemble, notamment en tant qu’architectes d’O3b, la start-up satellitaire la plus florissante et à la croissance la plus rapide. Avec notre équipe de direction, notre position dans l’industrie, notre bilan solide et nos actifs et capacités différenciés, nous sommes convaincus que nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs."

"Karim a orienté le positionnement stratégique de SES dans un contexte d’évolution rapide, a formé, avec l’équipe de direction, des talents de très haut niveau et a restructuré nos activités et notre organisation pour permettre la mise en œuvre complète de notre stratégie."

"Padraig, quant à lui, a grandement contribué au succès de SES depuis qu’il a rejoint nos rangs en 1995, permettant à SES de développer un profil financier et un bilan solides et de se muer en leader mondial dans l’industrie satellitaire. Je formule mes meilleurs vœux à Karim pour ses futurs projets et à Padraig pour sa retraite bien méritée."

Steve Collar, Directeur Général désigné de SES, a confié pour sa part : "Je suis ravi de mener SES vers sa prochaine étape de développement, en me basant sur les réalisations de 2017 et sur les fondations qui ont été mises en place. Je remercie le Conseil pour sa confiance et son soutien. À court terme, nous allons mettre l’accent sur une exécution solide, en continuant à déployer des services différenciés pour nos clients, et sur le long terme nous allons poursuivre notre stratégie tournée vers l’avenir."