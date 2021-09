Mais au-delà de proposer des injections anti-covid aux salariés non vaccinés, l'Union des entreprises aimerait aussi s'entendre avec l'Etat sur les moyens d'assurer la santé de l'ensemble des employés dans un contexte sanitaire encore indécis.

L'UEL accueille la vaccination à bras ouverts

Patrick JACQUEMOT Mais au-delà de proposer des injections anti-covid aux salariés non vaccinés, l'Union des entreprises aimerait aussi s'entendre avec l'Etat sur les moyens d'assurer la santé de l'ensemble des employés dans un contexte sanitaire encore indécis.

Si tu ne viens pas au vaccin, le vaccin viendra à toi. Depuis cet été, après la campagne d'injection anti-covid en masse, la lutte contre l'avancée du coronavirus se veut plus dans la proximité. Chez le médecin ou le cabinet du pédiatre, sans rendez-vous en centre de vaccination, dans l’Impf-bus, à l'école bientôt et demain, peut-être, «dans les entreprises». Mercredi, le Premier ministre a relancé cette piste. Xavier Bettel disant y réfléchir avec l'Union des entreprises luxembourgeoises.

Un dialogue dont l'UEL se réjouit. «Nous avions déjà discuté de cette option voici plusieurs mois, rappelle d'ailleurs son directeur, Jean-Paul Olinger. A l'époque, le gouvernement avait fait le choix d'une approche vaccinale centralisée et centrée sur les seuls résidents. Maintenant que les vaccins sont accessibles aux frontaliers, et que les modes d'admission ont été étendus au-delà des centres, il est possible de reprendre le flambeau.» Voilà donc les employeurs prêts à «offrir leur support pour le bien de la santé publique».

Et en soi, cela n'aurait rien de révolutionnaire. Après tout, dans de nombreuses sociétés, quand vient l'automne, des campagnes d'injections anti-grippe. «Cela ferait donc sens à ce stade d'intégrer la médecine du travail.» Les personnels médicaux du Service de Santé au Travail de l'Industrie (STI) ou de l'Association pour la santé au travail des secteurs tertiaire et financier (ASTF) disposent, par exemple, de toutes les compétences pour se muer en équipes mobiles anti-covid dans les différentes sociétés et enseignes du pays. L'affaire semble donc bien engagée.

Pour autant, la question de la vaccination proposée en entreprise («toujours sur base du volontariat») ne balaye pas une autre préoccupation de nombreux employeurs. En effet, si un contrôle sanitaire est demandé à l'entrée d'un manège à la Schueberfouer ou à l'arrivée dans un restaurant, les employés retrouvant leur lieu de travail ne sont pas soumis à pareille contrainte. Et l'Union des entreprises redoute que cela finisse par poser problème.

«Nous sommes conscients qu'il faille trouver un équilibre entre santé publique, liberté individuelle et protection des données personnelles, mais disposer d'un ''CovidCheck simplifié'' pourrait s'avérer utile», indique Jean-Paul Olinger.

Une mesure utile pour rassurer les équipes en présentiel. Utile pour savoir comment organiser les bureaux entre collègues au statut TGV (testé, vacciné ou guéri) et les autres. Utile aussi pour permettre à celles et ceux partageant un même espace (à la chaîne, au bureau, sur un chantier) de ne pas porter le masque en permanence. «Les patrons ne veulent pas avoir une emprise sur le domaine privé qu'est la santé individuelle de chacun, mais l'Etat doit nous trouver un moyen pour pouvoir fonctionner avec un retour à la normalité, sans créer une usine à gaz.»

S’il n’y a pas d'urgence pour définir quel outil et quelles règles appliquer en attendant la rentrée, la mesure «devrait être intégrée à la prochaine Loi covid de la mi-octobre ou la suivante même. Car si nous sommes une partie de la solution dans le ralentissement de l'épidémie en proposant le vaccin, il faut aussi donner aux employeurs les moyens de ne pas favoriser la transmission du covid dans le cadre de ses activités.»

Et moins le télétravail sera une recommandation insistante des autorités, plus les entreprises s'interrogeront sur l'accueil à adopter pour leurs personnels. «Il nous faut des règles communes à tous. Qui je peux garder en fonction de son état? Qui je dois isoler? Qui je dois inviter à rester chez lui? Prenons le temps d'en discuter.» Xavier Bettel voulait discuter, le voilà servi.

