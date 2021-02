Les deux entreprises familiales, spécialistes du voyage, ont décidé de se réunir. Le nouveau groupe sera baptisé Travel Group Luxembourg et compte à ce jour 130 salariés.

Sales Lentz Group et Emile Weber dans le même bateau

Les deux entreprises familiales, spécialistes du voyage, ont décidé de se réunir. Le nouveau groupe sera baptisé Travel Group Luxembourg et compte à ce jour 130 salariés.

(pj) «Devenir la première adresse de voyage touristique au Luxembourg et dans la Grande Région.» Au terme d'une année 2020 qui aura bouleversé la donne en matière de tourisme, et pas seulement dans l'aérien, l'ambition parait presque en décalage. C'est pourtant bien là l'objectif affiché par SLG (Sales Lentz Group) et Voyages Emile Weber qui viennent d'annoncer leurs fiançailles pour le meilleur et... pour le reste.

Un plan social plane au-dessus de BCD Travel L'agence de voyages souhaite se séparer d'une dizaine de salariés pour raisons économiques sur sa quarantaine de collaborateurs au Luxembourg. La dégringolade du secteur touristique étant la cause de ces licenciements envisagés.

Car pour le pire, les deux entreprises espèrent bien qu'il est derrière elles. Oui, les douze mois qui viennent de passer se soldent par «des pertes de ventes massives». La triste fin de Cruisopolis ou la faillite du groupe Thomas Cook ont montré combien le secteur avait été affecté par la crise.

Mais oui aussi, il y a un avenir pour les deux chaînes d'agences de voyages qui désormais n'en forment plus qu'une : Travel Group Luxembourg. Cependant, We love to travel et Voyages Emile Weber ne disparaîtront pas de sitôt des vitrines des 34 agences réparties dans le pays. Cela afin de ne pas déboussoler une clientèle qui a déjà vu pas mal de repères disparaître en matière de séjours touristiques.

Présentiel et digital



Les interlocuteurs et le service proposé resteront donc identiques. Par contre, à l'avenir, l'intention de Travel Group Luxembourg est bien d'assurer en présentiel et en digital.

Les deux firmes annoncent ainsi qu'elles continueront «à mettre l'accent sur les conseils de voyages personnalisés en gardant un contact direct avec le client. La pandémie a montré que les réservations via des portails anonymes laissaient de nombreux clients sans contact personnel dans des situations difficiles. En plus du conseil traditionnel en agence, Travel Group Luxembourg proposera au futur de plus en plus de solutions virtuelles et mobiles pour un conseil en toute commodité».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.