Il s'est vendu le mois dernier 38% de téléphones portables de moins qu'en février 2019, indique une firme d'analystes. Il est vrai qu'en raison de la fermeture des usines chinoises, la disponibilité des produits a terriblement chuté.

Sale temps pour les achats de smartphones

Il s'est vendu le mois dernier 38% de téléphones portables de moins qu'en février 2019, indique une firme d'analystes. Il est vrai qu'en raison de la fermeture des usines chinoises, la disponibilité des produits a terriblement chuté.

(AFP) - «C'est la plus grande chute dans l'histoire du marché des smartphones», déclare la firme Strategy Analytics. Le secteur du téléphone mobile souffre aussi bien des délais de production en Chine que de la demande affaiblie par la pandémie de covid-19. Dès la mi-février, Apple avait prévenu qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de ventes ce trimestre, à cause de l'épidémie. L'entreprise mentionnait alors des difficultés d'approvisionnement et la baisse de la demande chinoise.

Le foyer principal du Covid-19 s'est depuis déplacé en Europe, mais la Chine est loin du retour à la normale. Le taïwanais Foxconn, principal fournisseur d'Apple, a indiqué au début du mois que ses usines chinoises ne fonctionnaient qu'à 50% de leur capacité de production habituelle. Apple a rouvert ses 42 boutiques en Chine, mais fermé tous ses magasins dans le reste du monde jusqu'au 27 mars.

La 5G devient «une question de civilisation» Ce n'est ni la compétitivité, ni la cybersécurité qui préoccupent Jean Huss à l'aube de l'introduction de la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. L'ancien eurodéputé Vert stigmatise les impacts sociétaux que la transition technologique pourrait induire.

Les mesures radicales de confinement des populations et leurs conséquences pour la consommation heurtent tout autant les fabricants chinois et Samsung, le leader mondial des smartphones. Le sud-coréen a dû suspendre plusieurs fois ses opérations dans son usine de Gumi, à 200 km au sud-est de Séoul, en raison de cas de coronavirus au sein de ses employés.

Strategy Analytics ne s'attend pas à un meilleur mois de mars, «malgré les signes de reprise en Chine». «L'industrie des smartphones va devoir travailler plus dur que jamais pour faire repartir les ventes dans les semaines qui viennent, avec des promotions en ligne ou des offres combinées avec d'autres produits populaires comme les montres connectées», estime l'analyste Yiwen Wu. «C'est une période que ce secteur va vouloir oublier», renchérit son collègue Neil Mawston, directeur du cabinet.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.