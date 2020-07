La compagnie aérienne irlandaise qui ne s'envolera bientôt plus de Francfort-Hahn a subi de plein fouet la pandémie du coronavirus. En 35 ans d'existence, le groupe explique n'avoir jamais connu un trimestre aussi catastrophique.

Économie 3 min.

Ryanair encaisse le pire trimestre de son histoire

(MF avec AFP) - Alors qu'au Luxembourg la crise née du covid-19 place les différents acteurs de l'aviation face au défi de maintenir à flot les emplois, la plupart des compagnies aériennes ont déjà un genou à terre. Et espèrent se relever avec la reprise des vols intérieurs.

Ryanair, qui opère douze liaisons depuis le Findel mais s'apprête à quitter Francfort-Hahn, n'est pas épargnée. La compagnie vient de vivre entre avril et juin le trimestre «le plus difficile de son histoire», en raison de la paralysie du trafic aérien durant la pandémie. Le transporteur à bas coûts a annoncé dans un communiqué daté de ce lundi avoir subi une perte nette de 185 millions d'euros lors du premier trimestre de son exercice décalé.

Ryanair ne s'envolera plus du tarmac de Hahn Francfort-Hahn subit depuis un certain temps déjà, une diminution constante du trafic de passagers. La compagnie aérienne low cost délaissera l'aéroport allemand début novembre mais continuera de proposer ses services au Findel.

La compagnie irlandaise limite toutefois un peu la casse après avoir prévenu en mai que sa perte pourrait atteindre 200 millions d'euros sur la période. Le nombre de passagers transportés a été réduit quasi à néant à 0,5 million, contre 42 millions au premier trimestre un an plus tôt quant il avait été réalisé un bénéfice net de 243 millions d'euros.

Les confinements et la fermeture des frontières en Europe ont mis un coup d'arrêt brutal au trafic aérien à partir de la mi-mars, si bien que jusqu'à juin, plus de 99% des avions de Ryanair sont restés au sol. Son chiffre d'affaires s'est effondré à 125 millions d'euros, contre 2,312 milliards un an plus tôt.

Ryanair a repris ses vols depuis le 1er juillet, période cruciale avec les départs en vacances et mois au cours duquel la compagnie devrait tourner à 40% de ses capacités habituelles, avant de monter en puissance et d'atteindre 70% en septembre. La compagnie ne compte transporter que 60 millions de passagers sur l'ensemble de son exercice 2020-2021 (clos fin mars), soit une baisse de 60%.

Une deuxième vague redoutée

Pour faire face au choc de la pandémie et à une demande qui devrait être déprimée pour un moment, le groupe a annoncé récemment un plan de restructuration qui passe par la suppression de 3.000 emplois soit 15% de ses effectifs. Ryanair explique avoir trouvé des accords avec des syndicats pour réduire les salaires, comme au Royaume-Uni et en Allemagne, ce qui devrait permettre de limiter les suppressions de postes.

«Il nous faut avant tout éviter la hausse du chômage» Deux semaines après la première tripartite depuis 10 ans, un échange dédié au secteur de l'aviation s'est tenu ce mardi. Trois groupes de travail dédiés à l'avenir de Luxair, Cargolux et Luxairport et de leurs salariés ont été mis sur pied. Tous devront rendre leurs propositions le 17 septembre.

Le groupe dit disposer d'une trésorerie parmi les plus solides du secteur, à 3,9 milliards d'euros, qu'il préserve en réduisant les coûts et les dépenses. En outre malgré les incertitudes sur le retour dans le ciel du Boeing 737 MAX, Ryanair continue de miser sur l'appareil qui doit permettre à la compagnie d'accompagner sa croissance tout en limitant les émissions polluantes et les coûts.

Ryanair, qui aurait dû recevoir son premier avion il y a plus d'un an, pour en avoir environ 40 dans sa flotte en 2021, espère désormais en obtenir livraison avant la fin 2020. Ryanair précise enfin ne pas pouvoir donner d'objectif de résultats sur l'exercice et explique qu'une deuxième vague de Covid-19 à l'automne en Europe est sa principale crainte à l'heure actuelle.