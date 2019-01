Succès pour les clients: la compagnie irlandaise Ryanair doit payer des dédommagements au Luxembourg en raison de vols annulés lors des grèves de l'été dernier.

Ryanair doit payer des indemnités à trois voyageurs au Luxembourg

(ADW) - Trois personnes ont été indemnisées par la compagnie aérienne irlandaise Ryanair après l'annulation de leurs vols. Les plaignants ont porté les affaires devant le tribunal d'instance luxembourgeois après l'échec de parvenir à un règlement extrajudiciaire avec Ryanair.

Le Centre européen des consommateurs à Luxembourg (ECC), qui apporte son soutien en matière de droits des consommateurs, a conseillé les plaignants et ceux-ci ont désormais droit à une compensation de 250 euros par personne pour les vols annulés.



Les deux arrêts rendus les 17 et 18 janvier sont définitifs. Un porte-parole de l'ECC a déclaré que la raison des annulations de vols dans les deux cas était des grèves au sein de la compagnie aérienne.

Le premier incident concerne un seul passager qui avait réservé sur un vol entre Porto et Luxembourg, le 25 juillet 2018. Le second concerne deux passagers qui devaient prendre l'avion Luxembourg-Madrid le 28 septembre de l'année dernière.

"Les jugements sont non seulement un grand succès pour les consommateurs, mais ils montrent aussi qu'il vaut la peine de ne pas abandonner en tant que consommateurs et de lutter pour les droits des grandes compagnies aériennes", a déclaré Karin Basenach, directrice de l'ECC Luxembourg.

Le Centre européen des consommateurs est un réseau de bureaux répartis dans les pays de l'UE, en Norvège et en Islande, qui fournissent des informations sur les droits des consommateurs. L'organisation est spécialisée dans l'aide et la résolution des litiges entre les consommateurs et les entreprises basées dans deux pays européens différents.











